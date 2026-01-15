LIVE : Le match est décousu, Anderlecht ne contrôle plus le jeu (1-0)

|
|
Florent Malice
|
81
|
Drôle de phase : Hey est averti alors qu'il semblait assez clair... que Kanga avait fait la faute ?
|
81
|
Carte jaune pour Lucas Hey
|
|
79
|
Mihajlo Ilic a remplacé Kana : probablement une façon de s'assurer que le titulaire soit bien là dimanche à Gand ?
|
77
|
Marco Kana
Mihajlo Ilic
|
75
|
Hyllarion Goore
Leonardo Da Silva Lopes
|
75
|
Atsuki Ito
Momodou Sonko
|
75
|
Superbe enchaînement de Verschaeren qui va chercher Angulo... et encore un geste manqué de l'Equatorien
|
74
|
Angulo prend le dessus sur son opposant et centre en retrait... Verschaeren trouve Roef !
|
|
72
|
Carte jaune pour Nilson Angulo
|
70
|
La deuxième mi-temps est un peu décousue depuis un bon quart d'heure maintenant...
|
68
|
Carte jaune pour Atsuki Ito
|
67
|
Longue touche gantoise... Hey dégage de la tête
|
65
|
Corner après une bonne combinaison entre Verschaeren et un équipier côté droit
|
64
|
Frappe dans le mur sur le coup-franc suivant... puis intervention de Coosemans
|
62
|
Carte jaune pour Marco Kana
|
62
|
Carte jaune pour Michal Skoras
|
62
|
Ooooh la grosse alerte pour Marco Kana... il arrête Skoras à un endroit qui aurait pu lui valoir la rouge, et ne prend que la jaune !
|
61
|
Les approximations commencent à se multiplier
|
|
59
|
Hazard décale Angulo... frappe contrée ! Anderlecht presse pour faire le break
|
58
|
Bertaccini intercepte très bien une passe de la défense gantoise... mais sa passe vers Verschaeren n'arrive pas ! Incompréhension entre les deux hommes
|
57
|
Tristan Degreef
Yari Verschaeren
|
57
|
Tristan Degreef sort, remplacé par Yari Verschaeren
|
54
|
POTEAU de Nathan Saliba !! Hazard l'avait bien trouvé en retrait !
|
53
|
Frappe de Saliba... et Angulo est sur la trajectoire
|
52
|
Araujo est trouvé après une erreur de Sardella, il frappe... sur le poteau
|
51
|
Nathan De Cat va trouver Angulo dans le rectangle à gauche... mais la frappe de ce dernier est molle et sur Roef !
|
50
|
Déviation de Kanga qui va chercher Kadri à gauche... le centre de ce dernier trouve Hey qui dévie chez Coosemans
|
46
|
Première occasion anderlechtoise avec Angulo qui voit sa frappe déviée, Roef capte !
|
|
46
|
C'est reparti au Lotto Park !
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45+2
|
Van der Heyde jaillit et place sa tête au-dessus... la mi-temps est sifflée sur ce score de 1-0
|
45+1
|
Centre dangereux venu de la droite, dévié en corner par un Anderlechtois !!
|
44
|
Fausse queue d'Angulo et corner gantois
|
42
|
Second ballon qui revient à Araujo... dont la frappe passe loin au-dessus
|
40
|
Que c'était bien joué de Bertaccini pour aller trouver Hazard... qui crochète, remet au même Bertaccini dont la frappe passe de peu au-dessus
|
39
|
Araujo trouve très bien Kanga dans le dos de Hey... mais l'Ivoirien ne parvient pas à enchaîner ! Kana, par deux fois, fait ensuite le ménage
|
36
|
Quel enchaînement de Degreef ! Il passe deux hommes puis remet en retrait à Hazard, dont le centre trouve presque la tête de Bertaccini
|
36
|
Superbe passe de Nathan De Cat vers Angulo... l'Equatorien rentre dans le jeu mais son une-deux avec Bertaccini ne passe pas
|
|
34
|
Augustinsson forcé de faire une faute professionnelle pour empêcher un contre après une perte de balle d'Angulo
|
32
|
SKORAS ! Lourde frappe du Tchèque, Coosemans claque au-dessus de son but !
|
31
|
Long ballon de Saliba... Angulo et Van der Heyden sont à la course, ce dernier tacle juste au bon moment
|
30
|
Centre d'Araujo... Hey intervient encore de la tête, puis Saliba dégage !
|
27
|
Eeeet Thorgan Hazard transforme le penalty, calmement ! C'est 1-0 pour Anderlecht
|
27
|
But de Thorgan Hazard (Coup de pied de réparation)
|
26
|
ET PENALTY pour Anderlecht ! Obtenu par Tristan Degreef touché bêtement dans le rectangle sur un ballon qui traîne ! L'arbitre n'a pas hésité
|
26
|
Penalty pour Anderlecht
|
25
|
Frappe déviée de Nathan Saliba, de l'extérieur du rectangle, corner pour Anderlecht
|
24
|
Gand est en maîtrise du ballon et Anderlecht attend son moment pour lancer des contres...
|
|
22
|
Paskotsi coupe une passe dangereuse plein axe... puis Angulo loupe son centre
|
20
|
Volckaert reprend de volée sur le corner, au-dessus
|
19
|
Longue phase de possession gantoise de gauche à droite, de droite à gauche... et corner concédé par Sardella
|
17
|
Bertaccini trouve Degreef dans l'intervalle... mais la remise de ce dernier est beaucoup trop longue
|
15
|
Mais Bertaccini avait été ralenti - fautivement - par De Vlieger... qui aurait été expulsé si l'attaquant anderlechtois s'était laissé tomber...
|
15
|
Ooooh quelle situation dangereuse !! Adriano Bertaccini est lancé depuis son camp en contre, il a pris le dessus sur son adversaire... et perd son face-à-face avec Roef !
|
13
|
Skoras prend totalement le dessus sur Sardella et centre en retrait... la frappe de son coéquipier est déviée en corner
|
13
|
Et faute de Hey, coup-franc intéressant pour La Gantoise
|
12
|
Centre d'Araujo... Hey dégage
|
11
|
Degreef trouvé côté droit... il décide de tenter un centre en première intention, totalement manqué
|
|
10
|
Corner pour Gand désormais... ça parvient à Coosemans et ça ne donne rien
|
5
|
TÊTE DE BERTACCINI ! Centre de Degreef et l'attaquant surgit, Roef s'emploie, corner !
|
4
|
Ooooh, Coosemans doit être attentif ! Frappe de Goore déviée par Hey... ça parvient chanceusement à Kanga, qui frappe ! Mais il était hors-jeu
|
3
|
Centre de Angulo au premier poteau... Degreef ne peut pas couper la trajectoire
|
2
|
Combinaison côté droit... Bertaccini ne peut pas aller chercher le ballon
|
1
|
Faute gantoise sur Saliba alors que le RSCA partait à l'offensive
|
1
|
Anderlecht - La Gantoise: 0-0
|
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Killian Sardella
- Lucas Hey
- Marco Kana
- Ludwig Augustinsson
- Nathan-Dylan Saliba
- Nathan De Cat
- Tristan Degreef
- Thorgan Hazard
- Adriano Bertaccini
- Nilson Angulo
Banc:
Moussa N'Diaye
- Mihajlo Cvetkovic
- Yari Verschaeren
- Mihajlo Ilic
- Mads Kikkenborg
- Luis Vazquez
- Enric Llansana
- Basile Vroninks
- Ibrahim Kanate
La Gantoise:
Davy Roef
- Maksim Paskotsi
- Siebe Van Der Heyden
- Matties Volckaert
- Michal Skoras
- Tiago Araujo
- Tibe De Vlieger
- Atsuki Ito
- Abdelkahar Kadri
- Hyllarion Goore
- Wilfried Kanga
Banc:
Samuel Kotto
- Aimé Omgba
- Momodou Sonko
- Max Dean
- Leonardo Da Silva Lopes
- Jean-Kevin Duverne
- Kjell Peersman
- Rachid Abdoul Ayinde
- Wout Asselman
|