LIVE : Le match est décousu, Anderlecht ne contrôle plus le jeu (1-0)

Le RSC Anderlecht peut-il le faire ? Les Mauves ont en tout cas un gros coup à jouer en Croky Cup maintenant que Bruges a été éliminé.

Le RSC Anderlecht reçoit La Gantoise ce jeudi en quart de finale de la Croky Cup. Un match crucial pour les hommes de Besnik Hasi, qui savent qu'ils ont un gros coup à jouer maintenant que des cadors comme Bruges et Genk sont éliminés.

Pour ce match, Hasi a décidé d'aligner sa meilleure défense, quitte à ne pas pouvoir la reconduire dimanche (Marco Kana risque de ne pas savoir enchaîner) : Hey et Kana sont titulaires dans l'axe, Sardella à droite, Augustinsson à gauche.

De Cat et Saliba sont associés dans l'entrejeu, mais devant eux, c'est une petite surprise : Tristan Degreef est aligné... en n°10 (à en croire le schéma officiel publié par le club !) tandis que devant, Angulo, Bertaccini et Hazard sont bien sûr titulaires.

Le onze :

Coosemans / Augustinsson - Hey - Kana - Sardella / De Cat - Saliba - Degreef / Angulo - Bertaccini - Hazard