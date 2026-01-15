Date: 15/01/2026 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Quarts de finale
Stade: Lotto Park

LIVE : Le match est décousu, Anderlecht ne contrôle plus le jeu (1-0)

Le RSC Anderlecht reçoit La Gantoise ce jeudi dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Belgique. Les Mauves affronteront l'Antwerp en cas de qualification.

Temps   80' 21" 
Florent Malice
81
 Drôle de phase : Hey est averti alors qu'il semblait assez clair... que Kanga avait fait la faute ?
81
  Carte jaune pour Lucas Hey
79
 Mihajlo Ilic a remplacé Kana : probablement une façon de s'assurer que le titulaire soit bien là dimanche à Gand ?
77
 remplacé Marco Kana
remplaçant Mihajlo Ilic
75
 remplacé Hyllarion Goore
remplaçant Leonardo Da Silva Lopes
75
 remplacé Atsuki Ito
remplaçant Momodou Sonko
75
 Superbe enchaînement de Verschaeren qui va chercher Angulo... et encore un geste manqué de l'Equatorien
74
 Angulo prend le dessus sur son opposant et centre en retrait... Verschaeren trouve Roef !
72
  Carte jaune pour Nilson Angulo
70
 La deuxième mi-temps est un peu décousue depuis un bon quart d'heure maintenant...
68
  Carte jaune pour Atsuki Ito
67
 Longue touche gantoise... Hey dégage de la tête
65
 Corner après une bonne combinaison entre Verschaeren et un équipier côté droit
64
 Frappe dans le mur sur le coup-franc suivant... puis intervention de Coosemans
62
  Carte jaune pour Marco Kana
62
  Carte jaune pour Michal Skoras
62
 Ooooh la grosse alerte pour Marco Kana... il arrête Skoras à un endroit qui aurait pu lui valoir la rouge, et ne prend que la jaune !
61
 Les approximations commencent à se multiplier
59
 Hazard décale Angulo... frappe contrée ! Anderlecht presse pour faire le break
58
 Bertaccini intercepte très bien une passe de la défense gantoise... mais sa passe vers Verschaeren n'arrive pas ! Incompréhension entre les deux hommes
57
 remplacé Tristan Degreef
remplaçant Yari Verschaeren
57
 Tristan Degreef sort, remplacé par Yari Verschaeren
54
 POTEAU de Nathan Saliba !! Hazard l'avait bien trouvé en retrait !
53
 Frappe de Saliba... et Angulo est sur la trajectoire
52
 Araujo est trouvé après une erreur de Sardella, il frappe... sur le poteau
51
 Nathan De Cat va trouver Angulo dans le rectangle à gauche... mais la frappe de ce dernier est molle et sur Roef !
50
 Déviation de Kanga qui va chercher Kadri à gauche... le centre de ce dernier trouve Hey qui dévie chez Coosemans
46
 Première occasion anderlechtoise avec Angulo qui voit sa frappe déviée, Roef capte !
46
 C'est reparti au Lotto Park !


Arbitre 		Mi-temps


45+2
 Van der Heyde jaillit et place sa tête au-dessus... la mi-temps est sifflée sur ce score de 1-0
45+1
 Centre dangereux venu de la droite, dévié en corner par un Anderlechtois !!
44
 Fausse queue d'Angulo et corner gantois
42
 Second ballon qui revient à Araujo... dont la frappe passe loin au-dessus
40
 Que c'était bien joué de Bertaccini pour aller trouver Hazard... qui crochète, remet au même Bertaccini dont la frappe passe de peu au-dessus
39
 Araujo trouve très bien Kanga dans le dos de Hey... mais l'Ivoirien ne parvient pas à enchaîner ! Kana, par deux fois, fait ensuite le ménage
36
 Quel enchaînement de Degreef ! Il passe deux hommes puis remet en retrait à Hazard, dont le centre trouve presque la tête de Bertaccini
36
 Superbe passe de Nathan De Cat vers Angulo... l'Equatorien rentre dans le jeu mais son une-deux avec Bertaccini ne passe pas
34
 Augustinsson forcé de faire une faute professionnelle pour empêcher un contre après une perte de balle d'Angulo
32
 SKORAS ! Lourde frappe du Tchèque, Coosemans claque au-dessus de son but !
31
 Long ballon de Saliba... Angulo et Van der Heyden sont à la course, ce dernier tacle juste au bon moment
30
 Centre d'Araujo... Hey intervient encore de la tête, puis Saliba dégage !
27
 Eeeet Thorgan Hazard transforme le penalty, calmement ! C'est 1-0 pour Anderlecht
27

But 		But de Thorgan Hazard (Coup de pied de réparation)
26
 ET PENALTY pour Anderlecht ! Obtenu par Tristan Degreef touché bêtement dans le rectangle sur un ballon qui traîne ! L'arbitre n'a pas hésité
26

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Anderlecht
25
 Frappe déviée de Nathan Saliba, de l'extérieur du rectangle, corner pour Anderlecht
24
 Gand est en maîtrise du ballon et Anderlecht attend son moment pour lancer des contres...
22
 Paskotsi coupe une passe dangereuse plein axe... puis Angulo loupe son centre
20
 Volckaert reprend de volée sur le corner, au-dessus
19
 Longue phase de possession gantoise de gauche à droite, de droite à gauche... et corner concédé par Sardella
17
 Bertaccini trouve Degreef dans l'intervalle... mais la remise de ce dernier est beaucoup trop longue
15
 Mais Bertaccini avait été ralenti - fautivement - par De Vlieger... qui aurait été expulsé si l'attaquant anderlechtois s'était laissé tomber...
15
 Ooooh quelle situation dangereuse !! Adriano Bertaccini est lancé depuis son camp en contre, il a pris le dessus sur son adversaire... et perd son face-à-face avec Roef !
13
 Skoras prend totalement le dessus sur Sardella et centre en retrait... la frappe de son coéquipier est déviée en corner
13
 Et faute de Hey, coup-franc intéressant pour La Gantoise
12
 Centre d'Araujo... Hey dégage
11
 Degreef trouvé côté droit... il décide de tenter un centre en première intention, totalement manqué
10
 Corner pour Gand désormais... ça parvient à Coosemans et ça ne donne rien
5
 TÊTE DE BERTACCINI ! Centre de Degreef et l'attaquant surgit, Roef s'emploie, corner !
4
 Ooooh, Coosemans doit être attentif ! Frappe de Goore déviée par Hey... ça parvient chanceusement à Kanga, qui frappe ! Mais il était hors-jeu
3
 Centre de Angulo au premier poteau... Degreef ne peut pas couper la trajectoire
2
 Combinaison côté droit... Bertaccini ne peut pas aller chercher le ballon
1
 Faute gantoise sur Saliba alors que le RSCA partait à l'offensive
1
 Anderlecht - La Gantoise: 0-0
Anderlecht (Anderlecht - La Gantoise)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Lucas Hey - Marco Kana - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Thorgan Hazard - Adriano Bertaccini - Nilson Angulo
Banc: Moussa N'Diaye - Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Enric Llansana - Basile Vroninks - Ibrahim Kanate

La Gantoise (Anderlecht - La Gantoise)
La Gantoise: Davy Roef - Maksim Paskotsi - Siebe Van Der Heyden - Matties Volckaert - Michal Skoras - Tiago Araujo - Tibe De Vlieger - Atsuki Ito - Abdelkahar Kadri - Hyllarion Goore - Wilfried Kanga
Banc: Samuel Kotto - Aimé Omgba - Momodou Sonko - Max Dean - Leonardo Da Silva Lopes - Jean-Kevin Duverne - Kjell Peersman - Rachid Abdoul Ayinde - Wout Asselman
Anthony Vanden Borre était au Lotto Park... pour les adieux d'une autre icône du RSC Anderlecht

Anthony Vanden Borre était au Lotto Park... pour les adieux d'une autre icône du RSC Anderlecht

21:00

Avant le coup d'envoi d'Anderlecht-La Gantoise, une icône du RSCA a été mise à l'honneur à l'occasion de son départ à la retraite. René Peeters quitte le club après 27 ans ...
Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' -
Sardella Killian 90' -
Hey Lucas 90' -
Kana Marco   77' -
Augustinsson Ludwig 90' -
Saliba Nathan-Dylan 90' -
De Cat Nathan 90' -
Degreef Tristan 57' -
Hazard Thorgan 90' -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
Bertaccini Adriano 90' -
Angulo Nilson 90' -
Banc
N'Diaye Moussa 0'  
Cvetkovic Mihajlo 0'  
Verschaeren Yari 33' -
Ilic Mihajlo 13' -
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 0'  
Llansana Enric 0'  
Vroninks Basile 0'  
Kanate Ibrahim 0'  
 

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' -
Paskotsi Maksim 90' -
Van Der Heyden Siebe 90' -
Volckaert Matties 90' -
Skoras Michal 90' -
Araujo Tiago 90' -
De Vlieger Tibe 90' -
Ito Atsuki   75' -
Kadri Abdelkahar 90' -
Goore Hyllarion 75' -
Kanga Wilfried 90' -
Banc
Kotto Samuel 0'  
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou 15' -
Dean Max 0'  
Lopes Leonardo Da Silva 15' -
Duverne Jean-Kevin 0'  
Peersman Kjell 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 0'  
Asselman Wout 0'  

présentation (du match)

