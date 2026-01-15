Anderlecht Anderlecht
Thorgan Hazard (Pen) 27'
1-0
1-1
90+5' Leonardo Da Silva Lopes
Date: 15/01/2026 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Quarts de finale
Stade: Lotto Park

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Anderlecht fait le strict minimum face à un Gand inoffensif et se hisse en demi-finales
Photo: © photonews

On ne retiendra pas grand chose de la soirée de football qu'on a vécu au Lotto Park ce jeudi soir en quart de finale de la Croky Cup. Le RSC Anderlecht, cependant, est un peu plus proche d'un premier trophée depuis 2017.

Plus de Genk, plus de Bruges et désormais plus de Gand : en se qualifiant ce jeudi soir pour les demi-finales de la Coupe de Belgique, le RSC Anderlecht se pose parmi les derniers favoris en lice à la victoire, afin d'éviter les 10 ans sans trophée.

Face aux Buffalos, Besnik Hasi avait clairement défini ses priorités par rapport à... la même affiche au programme dans trois jours : Marco Kana, qui ne pourra peut-être pas enchaîner les deux rencontres, est titulaire. Le résultat est une défense sereine, et même un Lucas Hey apaisé et très solide.

Pas de grand spectacle mais Degreef marque des points 

Le RSCA ne va pas faire le show, mais se montre dangereux : Bertaccini alerte Roef sur un bon centre de Degreef (5e), avant d'être beaucoup trop honnête quand, lancé en contre, il est déséquilibré par De Vlieger alors qu'il part seul au but. S'il s'était effondré, Gand était à 10, et Roef a entre temps gagné son duel (15e).

La Gantoise va ensuite monopoliser le ballon, faisant circuler et se créant de nombreux corners souvent mal gérés. De l'autre côté, Anderlecht montre bien plus d'urgence, a un temps d'avance : Tristan Degreef en profite, passe devant Araujo et obtient un penalty logique, que transforme Thorgan Hazard (1-0, 26e). Le n°83 marque des points, notamment aux yeux du public en réalisant quelques jolis gestes. 

Coosemans, jusque là assez tranquille, devra tout de même justifier son titre de gardien de l'année écoulée en sortant une belle claquette sur une lourde frappe de Skoras (32e). Gand n'a pas de créativité et semble manquer d'envie : les Buffalos sont logiquement menés à la pause. 

Une deuxième période brouillonne 

La deuxième mi-temps reprend sur quelques approximations défensives qui permettent à Araujo d'envoyer une frappe sur le poteau dans un angle compliqué (52e). Nathan Saliba lui répond en trouvant lui aussi le montant de Roef (54e). 

La première période n'avait pas été brillante, la seconde l'est encore moins, avec peu de rythme et peu de beaux gestes. Marco Kana, jusque là assez serein, frôle la rouge en position de dernier homme sur Skoras (62e) ; il sera d'ailleurs sorti à la 78e par Hasi - histoire de le préserver physiquement pour dimanche, peut-être. 

On ne retiendra pas grand chose de plus de ce match à part la qualification d'un Anderlecht globalement supérieur, mais pas forcément serein... comme le prouvera ce but de Leonardo Lopes, encaissé à la 90e+5 sur un cafouillage défensif, mais qui sera finalement annulé pour une main après consultation de la vidéo. Enorme ouf de soulagement pour les Mauve & Blanc, qui sont un peu plus proches d'un trophée... mais iront à Gand sans pavoiser dimanche. 

Les compositions

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' -
Sardella Killian 90' -
Hey Lucas   90' 9
Kana Marco   77' -
Augustinsson Ludwig 90' -
Saliba Nathan-Dylan 90' -
De Cat Nathan 90' -
Degreef Tristan 57' -
Hazard Thorgan 90' -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
Bertaccini Adriano 86' -
Angulo Nilson   90' -
  • Cartes rouges: 1
Banc
N'Diaye Moussa 0'  
Cvetkovic Mihajlo   4'  
Verschaeren Yari 33' -
Ilic Mihajlo 13' -
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 0'  
Llansana Enric 0'  
Vroninks Basile 0'  
Kanate Ibrahim 0'  
 

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' -
Paskotsi Maksim 88' -
Van Der Heyden Siebe 88' -
Volckaert Matties 90' -
Skoras Michal 90' -
Araujo Tiago 90' -
De Vlieger Tibe 82' -
Ito Atsuki   75' -
Kadri Abdelkahar 90' -
Goore Hyllarion 75' -
Kanga Wilfried 90' -
Banc
Kotto Samuel 2'  
Omgba Aimé 2'  
Sonko Momodou 15' -
Dean Max 8'  
Lopes Leonardo Da Silva 15' -
Duverne Jean-Kevin 0'  
Peersman Kjell 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 0'  
Asselman Wout 0'  
