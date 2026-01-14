Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 0-2 à Dender. Les Bruxellois ont assuré l'essentiel en première mi-temps pour se hisser en demi-finale de la Coupe.

Requinquée par le repos tant attendu durant la trêve, l'Union Saint-Gilloise se présentait à Dender avec la ferme intention de rejoindre Charleroi en demi-finale de la Coupe de Belgique. Pour cela, David Hubert était toujours privé d'Ousseynou Niang et Adem Zorgane, mais retrouvait Raul Florucz, titulaire à la place de Kevin Rodriguez.

Pour le reste, on note les titularisations de Guilherme Smith sur la droite et de Thierno Barry dans le trio défensif. L'Union a commencé sa rencontre de manière très timorée, en laissant Dender trouver l'homme libre depuis l'arrière. La première occasion est même pour les locaux, sur une mauvaise sortie de Kjell Scherpen sur corner. Mais David Toshevski n'en a pas profité pour ouvrir le score au second poteau.

C'est là toute la différence avec l'Union. Les Saint-Gillois ont pu compter sur un attaquant qui a fait mouche sur sa première occasion. Et plutôt joliment : trouvé par Florucz dans le rectangle, Promise David s'est retourné et a envoyé un ballon en pleine lucarne, 0-1 avec l'aide de la barre (20e).

Groggy, Dender a alors laissé l'Union prendre confiance dans ses phases de possession, avec plus de combinaisons qu'en début de match. Mais les visiteurs n'étaient pas à l'abri d'une floche de leur gardien. La deuxième occasion de Dender est la copie conforme de la première, une mauvaise appréciation de la trajectoire du ballon de Scherpen sur corner, dont Toshevski n'était pas loin de profiter juste après la demi-heure.





La punition est tombée huit minutes plus tard, sous la forme du 0-2. Avec un buteur assez inhabituel au marquoir. C'est en effet Kamiel Van de Perre qui a fait le break d'une frappe du gauche à l'entrée du grand rectangle, après qu'Anouar Ait El Hadj ait créé le déséquilibre grâce à son relai avec Promise David dans le rectangle, 0-2 au repos.

Une reprise au petit trot

En deuxième mi-temps, Dender a logiquement plus souvent mis le nez à la fenêtre. Les duels et les seconds ballons remportés ont repoussé l'Union dans sa moitié de terrain. La montée de Bruny Nsimba a également apporté plus de poids devant.

Mais forts de leur expérience, les Saint-Gillois ont accepté de reculer de quelques mètres pour faire bloc. Les escarmouches locales n'ont poussé Kjell Scherpen à la parade qu'à cinq minutes de la fin, sur un bon centre que Moïse Sahi Dion se voyait déjà pousser au fond au petit rectangle. L'Union Saint-Gilloise s'impose donc 0-2 et retrouvera Charleroi en demi-finale. Demain, Anderlecht et La Gantoise se retrouveront pour le dernier ticket, un match à suivre en direct sur Walfoot.be.