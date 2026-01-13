Un Charleroi de gala s'offre le Club de Bruges et sa première demi-finale depuis vingt ans !

Quel match du Sporting Charleroi ! Les Zèbres ont muselé un Bruges timide, et filent en demi-finales de la Coupe de Belgique.

Pour son premier quart de finale à la maison depuis 2016 (et le premier tout court depuis 2019), le Mambourg s'était mis sur son 31 avec une mesure rare : les ultras, habituellement placés derrière les buts, avaient pu prendre place en tribune latérale pour un maximum d'ambiance.

Il régnait donc une ambiance de match de gala au Mambourg pour cette première de 2026, et les Zèbres aussi avaient sorti le costume. Bien vite, on sent que le pressing du Sporting Charleroi va poser problème à la défense brugeoise, et ce même si la connexion Vanaken-Forbs fait mal.

Sur le premier corner du match pour Charleroi, une tête de Scheidler frôle le poteau de Van den Heuvel (16e). Et sur la phase suivante, après une belle phase amenée côté droit par Van den Kerkhof et Pflücke, ce même Scheidler était mis au sol par Mechele. C'est Parfait Guiagon qui transformait le penalty (19e, 1-0), indiscutable.

Une frappe Parfaite

Bruges tentera bien de réagir : Ousou jaillit devant Tzolis (22e), Forbs envoie un centre trop long (25e). Mais à force de pousser, les Blauw & Zwart se découvrent : Bernier en profite, lance parfaitement Patrick Pflücke... qui se heurte à un grand Van den Heuvel (36e). Delavallée lui répond sur une tête de Vermant (39e).







Alors qu'on pense se diriger vers une avance d'un but à la pause, Parfait Guiagon, pas forcément dans un grand soir en dehors de son penalty transformé, fait le show : une prise de balle parfaite pour se mettre dans le sens du but... et une frappe de plus de 25 mètres (2-0, 45e+2).

Bruges n'a pas le choix et doit pousser en seconde période, mais n'y parvient que péniblement et sans inspiration, pas aidé par un Romeo Vermant invisible. Nzita bloque idéalement Forbs (51e), Vetlesen ne prend pas assez ses responsabilités. Il faut cependant que Delavallée s'emploie sur un ballon chaud de Carlos Forbs un peu avant l'heure de jeu (59e).

Bruges n'a pas d'idées et évite même l'humiliation

C'est ensuite Charleroi qui passe tout près d'exaucer le souhait du Mambourg, réclamant "et 1, et 2, et 3-0" : un centre parfait de Guiagon trouve la tête de Scheidler mais Van den Heuvel s'envole (67e). Une frappe de Vann den Kerkhof est ensuite déviée de justesse (69e).

Charleroi prend confiance, produit du jeu : Gaudin passe en retrait vers Etienne Camara qui passe lui aussi tout près du 3-0 (77e). Jakob Romsaas, lui, se serait mordu les doigts jusqu'au sang si son énorme raté après un festival de Guiagon avait eu des conséquences fâcheuses (79e).

Et il aurait pu en avoir, car le FC Bruges pousse, pousse, et pousse encore... jusqu'à réduire l'écart de la tête via Aleksandar Stankovic (87e). Du moins le croit-on : l'arbitrage vidéo signale finalement un hors-jeu, et le but annulé est fêté comme la qualification par tout le stade. Elle n'échappera plus au Sporting Charleroi, qui aura été maître de son sujet de bout en bout et file en demi-finales pour la première fois de l'ère Mehdi Bayat !