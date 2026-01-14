L'Union déterminée à retrouver Charleroi en demi-finale : un absent pour David Hubert

L'Union Saint-Gilloise se déplace à Dender ce soir. David Hubert ne pourra pas compter sur Rob Schoofs, malade.

Après une première partie de saison riche de 29 matchs, l'Union Saint-Gilloise a enfin bénéficié d'un peu de repos. Cette petite vingtaine de jours sans rencontre officielle a fait un bien fou à tout le monde, même si le groupe n'a pas bénéficié d'un stage au soleil pour recharger les batteries.

Contrairement à Dender, revenu d'Espagne il y a trois jours, les Saint-Gillois ont fait le choix de rester en Belgique pour ne pas avoir à se réacclimater. Malgré cela, David Hubert ne pourra pas aligner Rob Schoofs (malade).

Du changement au but

Dans les buts, Kjell Scherpen sera titulaire. Vic Chambaere avait pourtant débuté les deux premiers matchs de Coupe. "Kjell est notre numéro un. On recommence l'année et il n'y a pas eu de match depuis un moment, donc c'est logique de le titulariser. On sait que Vic est prêt s'il se passe quelque chose. Il a démontré qu'on peut compter sur lui. Mais la hiérarchie est claire", explique David Hubert à La Dernière Heure.

Une reprise à Dender qui permettra de valider certains acquis des dernières séances : "Durant nos dix jours de reprise, on a travaillé des choses qui nous manquaient en fin d'année, mais aussi spécifiquement ce match de Coupe à Dender, qui est une équipe bien organisée et nous attendra".



En cas de qualification, l'Union Saint-Gilloise retrouvera Charleroi, tombeur du Club de Bruges, en demi-finale : "On prend ce match très au sérieux. Pour atteindre la finale, il faut aborder chaque tour avec une certaine rage de vaincre".