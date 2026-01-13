Officiel : deuxième transfert pour l'Union, qui tient son nouveau talent en défense

L'Union Saint-Gilloise a officialisé la signature du défenseur Massiré Sylla, qui arrive de D2 norvégienne. Il y avait été élu meilleur jeune du championnat.

L'USG a décidé de lancer son mercato avec la signature de talents au fort potentiel. Après la signature de Mateo Biondic, qui débarque de D3 allemande, c'est désormais Massiré Sylla (21 ans) qui s'est engagé au Parc Duden jusqu'en 2030.

Massiré Sylla arrive de Lyn, club de D2 norvégienne, où il a disputé 33 matchs la saison passée. Le Sénégalais y avait impressionné, au point d'être élu meilleur jeune du championnat.

Les mêmes agents qu'Ousseynou Niang

Si l'arrivée de Sylla est encore un pari tenté par la cellule de recrutement de l'USG, il faut également souligner que le jeune sénégalais fait partie du même groupe de management (Bright Management Group) qu'Ousseynou Niang, déjà actif au club.

Dans le communiqué officiel annonçant son arrivée, Massiré Sylla se présente brièvement : "J'adore les duels et défendre en un-contre-un. Je veux montrer ces qualités en Belgique et j'ai hâte de me mettre au travail", déclare-t-il.

Avant de rejoindre la Norvège, Sylla est passé par l'équipe B de Pau, en France, après avoir été formé à Diambars, au Sénégal.