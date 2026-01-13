Une arrivée pour un départ ? L'Union Saint-Gilloise pourrait se séparer d'un joueur

L'USG a lancé son mercato avec plusieurs transferts, dont celui, bientôt officiel, de Besfort Zeneli. Cela pourrait pousser Mathias Rasmussen vers la sortie.

L'Union tient peut-être une future sensation du championnat de Belgique en la personne de Besfort Zeneli (23 ans), qui va bientôt signer en provenance d'Elfsborg, en Suède. International suédois et évalué à 4,5 millions d'euros, Zeneli ne vient pas à l'USG pour jouer les utilités.

Sa signature, qui ne devrait pas tarder à être annoncée officiellement, signifie que Mathias Rasmussen (28 ans), pourtant régulièrement titulaire cette saison, pourrait quitter le club. C'est en tout cas ce qu'annonce le Nieuwsblad.

Rasmussen vers Ludogorets ou le NEC Nimègue?

Peu souvent dans le onze de base unioniste la saison passée sous Sébastien Pocognoli (il n'a par exemple démarré aucune des rencontres de Playoffs), Rasmussen commence à trouver ses marques cette saison avec 7 titularisations en championnat.

Le Norvégien, cependant, n'a jamais vraiment été un pilier depuis sa signature en 2023 en provenance de Brann. La concurrence de Zeneli pourrait être un signe qu'il est temps pour lui de considérer ses options.

Selon le Nieuwsblad, Ludogorets mais aussi le NEC Nimègue pourraient être intéressés par ses services.