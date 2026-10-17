La deuxième victoire de la saison est bien là ! La RAAL se fait plaisir face à un RFC Liège trop timoré

La RAAL s'est rassurée en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique en battant le RFC Liège 4-0. Cette fois, pas de Mustapha Isah au marquoir. Même si le Nigérian s'est montré décisif sur l'ouverture du score, ce sont Zsomobr Gruber, Wagane Faye, Leanadro Rousseau et Elias Filet qui ont fait la différence.

C'est une Easi Arena bien vide qui a accueilli ce match de Coupe entre la RAAL et le RFC Liège. Les deux équipes avaient justement des choses à se faire pardonner après leur début de saison délicat, conclu par deux lourdes défaites face aux favoris respectifs de leur division, le Club de Bruges et le Beerschot.

Côté louviérois, on note la première titularisation de Siad Gourville ainsi que le retour de Wagane Faye en défense, l'absence de Joël Ito au milieu de terrain, remplacé par Ismaila Coulibaly. De son côté, Gaëtan Englebert effectue deux changements : Reno Wilmots est sur le banc, Damien Mouchamps n'est pas là, ce sont Kevin Shkurti et Ousmane Camara qui en profitent pour rentrer dans le onze.

Petit round d'observation pour débuter

L'entame de match est assez timide : une seule possibilité digne de ce nom dans les 20 premières minutes, avec une percée de Nolan Gillot suivie d'une frappe hors-cadre. Bien en place, le RFC Liège se distinguait par quelques reconversions avec Ondo-Eyi comme point de chute.

Mais la RAAL a ensuite accéléré avec trois possibilités en deux minutes. D'abord la plus franche, un face-à-face de Mustapha Isah avec Oregan Ravet remporté par le gardien louvaniste, une nouvelle parade de ce dernier devant Gillot et enfin une reprise de la tête hors-cadre.

Le premier but de Gruber avec la RAAL

Le verrou liégeois (terme peut-être un peu flatteur pour la défense la plus perméable de D1B) a fini par sauter à la demi-heure sur un décrochage de Mustapha Isah. D'ordinaire buteur attitré de la meute, le Nigérian a cette fois lancé Zsombor Gruber dans le dos de la défense adverse. Le Hongrois a parfaitement conclu pour mettre La Louvière aux commandes (32e, 1-0).





L'Easi Arena a exulté une deuxième fois cinq minutes plus tard sur un coup franc de Gillot repris victorieusement de la tête, mais l'arbitre sifflait une faute offensive avant même que le ballon ne rentre ; 1-0 au repos.

Une phase arrêtée pour permettre aux Loups de se rassurer

La RAAL a repris avec de l'envie et quelques bons débordements de Lutonda, mais Liége a équilibré les échanges en s'aventurant à son tour aux abords du rectangle de son hôte. Mais ce sont bien les Verts qui ont refait vibrer les filets, cette fois avec la complicité d'Orégan Ravet. Le gardien liégeois s'est planté dans sa sortie sur un coup franc assez aérien, permettant à Wagane Faye de reprendre dans le but vide pour faire le break (62e, 2-0).

Mustapha Isah a ensuite directement eu l'opportunité de planter le troisième mais s'est heurté à Ravet dans un angle fermé au lieu de remiser au petit rectangle. Le 3-0 est finalement tombé à l'approche du dernier quart d'heure sur une récupération haute d'Ousmaila Coulibaly. Le milieu de terrain des Loups a lancé Leandro Rousseau, ce dernier en a profité pour inscrire son premier but de la saison (74e, 3-0).

La RAAL soigne ses stats

La Louvière a même décroché sa deuxième victoire de la saison sur un score plus corsé que la première puisqu'Elias Filet a planté un quatrième but sur un ballon de Coulibaly repoussé par la transversale.

Les Loups seront donc bien au rendez-vous des huitièmes de finale. Un match qui permettra également de refaire le plein de confiance avant la réception de Zulte Waregem samedi prochain. Pour le RFC Liège en revanche, la situation ne s'arrange guère.

