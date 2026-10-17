RAAL La Louvière RAAL La Louvière
4-0
FC Liège FC Liège
RAAL La Louvière
FC Liège
Zsombor Gruber 31'
1-0
Wagane Faye 62'
2-0
Léandro Rousseau 73'
3-0
Elias Filet 84'
4-0
Date: 17/10/2026 20:45
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Septième tour
Stade: Easi Arena
La deuxième victoire de la saison est bien là ! La RAAL se fait plaisir face à un RFC Liège trop timoré
Scott Crabbé depuis La Louvière
| Commentaire
La deuxième victoire de la saison est bien là ! La RAAL se fait plaisir face à un RFC Liège trop timoré
Photo: © photonews

La RAAL s'est rassurée en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique en battant le RFC Liège 4-0. Cette fois, pas de Mustapha Isah au marquoir. Même si le Nigérian s'est montré décisif sur l'ouverture du score, ce sont Zsomobr Gruber, Wagane Faye, Leanadro Rousseau et Elias Filet qui ont fait la différence.

C'est une Easi Arena bien vide qui a accueilli ce match de Coupe entre la RAAL et le RFC Liège. Les deux équipes avaient justement des choses à se faire pardonner après leur début de saison délicat, conclu par deux lourdes défaites face aux favoris respectifs de leur division, le Club de Bruges et le Beerschot.

Côté louviérois, on note la première titularisation de Siad Gourville ainsi que le retour de Wagane Faye en défense, l'absence de Joël Ito au milieu de terrain, remplacé par Ismaila Coulibaly. De son côté, Gaëtan Englebert effectue deux changements : Reno Wilmots est sur le banc, Damien Mouchamps n'est pas là, ce sont Kevin Shkurti et Ousmane Camara qui en profitent pour rentrer dans le onze.

Petit round d'observation pour débuter

L'entame de match est assez timide : une seule possibilité digne de ce nom dans les 20 premières minutes, avec une percée de Nolan Gillot suivie d'une frappe hors-cadre. Bien en place, le RFC Liège se distinguait par quelques reconversions avec Ondo-Eyi comme point de chute. 

Mais la RAAL a ensuite accéléré avec trois possibilités en deux minutes. D'abord la plus franche, un face-à-face de Mustapha Isah avec Oregan Ravet remporté par le gardien louvaniste, une nouvelle parade de ce dernier devant Gillot et enfin une reprise de la tête hors-cadre.

Le premier but de Gruber avec la RAAL

Le verrou liégeois (terme peut-être un peu flatteur pour la défense la plus perméable de D1B) a fini par sauter à la demi-heure sur un décrochage de Mustapha Isah. D'ordinaire buteur attitré de la meute, le Nigérian a cette fois lancé Zsombor Gruber dans le dos de la défense adverse. Le Hongrois a parfaitement conclu pour mettre La Louvière aux commandes (32e, 1-0).

L'Easi Arena a exulté une deuxième fois cinq minutes plus tard sur un coup franc de Gillot repris victorieusement de la tête, mais l'arbitre sifflait une faute offensive avant même que le ballon ne rentre ; 1-0 au repos.

Une phase arrêtée pour permettre aux Loups de se rassurer

La RAAL a repris avec de l'envie et quelques bons débordements de Lutonda, mais Liége a équilibré les échanges en s'aventurant à son tour aux abords du rectangle de son hôte. Mais ce sont bien les Verts qui ont refait vibrer les filets, cette fois avec la complicité d'Orégan Ravet. Le gardien liégeois s'est planté dans sa sortie sur un coup franc assez aérien, permettant à Wagane Faye de reprendre dans le but vide pour faire le break (62e, 2-0).

Mustapha Isah a ensuite directement eu l'opportunité de planter le troisième mais s'est heurté à Ravet dans un angle fermé au lieu de remiser au petit rectangle. Le 3-0 est finalement tombé à l'approche du dernier quart d'heure sur une récupération haute d'Ousmaila Coulibaly. Le milieu de terrain des Loups a lancé Leandro Rousseau, ce dernier en a profité pour inscrire son premier but de la saison (74e, 3-0).

La RAAL soigne ses stats

La Louvière a même décroché sa deuxième victoire de la saison sur un score plus corsé que la première puisqu'Elias Filet a planté un quatrième but sur un ballon de Coulibaly repoussé par la transversale.

Les Loups seront donc bien au rendez-vous des huitièmes de finale. Un match qui permettra également de refaire le plein de confiance avant la réception de Zulte Waregem samedi prochain. Pour le RFC Liège en revanche, la situation ne s'arrange guère.
 

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters !

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' -
Faye Wagane 90' -
Gourville Siad 90' -
Alain Lamego Djibril 90' -
Coulibaly Ismaila 90' -
Wade Mame 72' -
Gillot Nolan 84' -
Courcoul Marius 60' -
Gruber Zsombor 60' -
Isah Mustapha 72' -
Banc
Lutonda Thierry 0'  
Kovacs Matyas 6'  
Filet Elias 18' -
Delos Shaquil 0'  
Nkoa Patrick 0'  
Benaets Quentin 0'  
Boukamir Mehdi 18' -
Tajaouart Anas 30' -
Rousseau Léandro 30' -
Radelet Theo 0'  
Okou Yllan 0'  
 

FC Liège FC Liège
Ravet Oregan 90' -
Paulet Simon 90' -
N'Jo Eric 90' -
Ngawa Pierre-Yves 90' -
D'Ostillio Jonathan 90' -
Shkurti Kevin 90' -
Guillaume Valentin 60' -
Ruiz-Atil Kays 90' -
Bruggeman Benoit 45' -
Ondo-Eyi Harrison 60' -
Banc
N'Salambi Afonso 30' -
André Alexis 0'  
Dendani Nacim 45' -
Ogam Ryan 30' -
Reynaerts Stephen 45' -
Wilmots Reno 0'  
Revivre RAAL La Louvière - FC Liège

présentation (du match)

Pas question de faire tourner : les compos probables de RAAL - RFC Liège

Pas question de faire tourner : les compos probables de RAAL - RFC Liège

17/10

La RAAL accueille le RFC Liège en Coupe de Belgique. Tant chez les Loups que chez les Sang et Marine, il y a des choses à se faire pardonner après les défaites du week-end ...

Coupe de Belgique

 Septième tour
KSK Hasselt KSK Hasselt 1-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
SK Beveren SK Beveren 3-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Westerlo Westerlo 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Standard Standard 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Mons Mons 0-0 Charleroi Charleroi
KSK Heist KSK Heist 0-1 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 1-0 Francs Borains Francs Borains
Virton Virton 0-2 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-0 FC Liège FC Liège
Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 RFC Seraing RFC Seraing
Union SG Union SG 0-0 Nijlen Nijlen
KV Malines KV Malines 1-1 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort 1-0 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 18:00 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18:30 Lommel SK Lommel SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved