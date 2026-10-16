Sans briller, le Standard s'en remet à Abid pour éliminer Dender de la Croky Cup

Sans briller, le Standard a décroché sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique au détriment de Dender, ce vendredi soir à Sclessin. Service minimum pour les Rouches, qui ont à nouveau pu compter sur un grand Adnane Abid, auteur d'un but et d'une passe décisive.

Vincent Euvrard avait prévenu : pas de rotation prévue pour l'entrée en lice du Standard en Croky Cup contre Dender, ce vendredi soir. Le T1 des Rouches a tenu sa promesse.

Le onze type est aligné, avec comme seuls choix marquants les titularisations de Salieu Drammeh et Bruny Nsimba à la place de Bernard Nguene et Dennis Ayensa. À Dender, l'ancien gardien de l'académie du Standard et habituel numéro 2, Louis Fortin, est titulaire, de même que le Liégeois de naissance Marsoni Sambu. 8.753 spectateurs seulement assistent à la rencontre depuis les travées de Sclessin.

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Adnane Abid, élément le plus dangereux et buteur

Et on ne peut pas totalement donner tort aux absents vu le spectacle proposé sur la pelouse. Le Standard prend le jeu à son compte dès les premières minutes, mais est loin de démarrer tambour battant. La première frappe est à mettre à l'actif de Nielsen qui, servi par Abid, manque le cadre, mais reçoit une semelle d'Ilias Breugelmans (6e). L'arbitre Anthony Letellier ne bronche pas. Il aurait pu.

Nielsen, c'est aussi lui qui se procure la deuxième tentative, à nouveau sur un service d'Abid, dix minutes plus tard. Celle-ci est repoussée par Fortin. Acculé dans son camp, Dender met de temps en temps le nez à la fenêtre avec de longs ballons vers Vandeplas. L'un d'eux permet une jolie frappe de Viltard à l'extérieur de la surface. Epolo est attentif (19e).





Dominateur, mais maladroit dans le dernier geste, le Standard ouvre néanmoins logiquement le score. Après une remontée de balle d'Abid sur la gauche et un centre de Touzghar n'ayant trouvé personne, c'est le relais entre Drammeh et Nielsen sur la droite qui permet au Gambien d'isoler Abid dans le petit rectangle. Joueur le plus dangereux de la première demi-heure, le Verviétois ne se fait pas prier (1-0, 30e).

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Marlon Fossey malade, premières minutes pour Dimitri Lavalée

Après la pause, le match reprend sans Marlon Fossey, malade et resté aux vestiaires, mais avec Henry Lawrence sur le côté droit des Rouches, qui continuent d'occuper la partie de terrain de Dender sans toutefois être flamboyants, et qui voient l'extérieur du pied de Drammeh passer à quelques centimètres de doubler la mise (54e).

Après ça, le Standard ne semble plus vraiment penser à doubler la mise et s'endort. Dender multiplie les situations dangereuses : sur corner (58e), via Breugelmans (61e), Rodes (65e) et Vandeplas (68e). Epolo reste attentif, mais Vincent Euvrard voit le besoin de sang neuf et réagit avec un triple changement : Nguene pour Drammeh, Mohr pour Nielsen et Lavalée pour Mortensen. Une défense à trois est testée en fin de match.

Nguene fait tardivement le break, le Standard qualifié

Elle ne fait que peu d'effet : les Liégeois subissent la fin de partie et perdent le fil, mais tiennent le coup et enfoncent même le clou via Nguene, en deux temps, sur un service d'Abid, lui-même lancé dans la profondeur par une longue passe de Mohr (2-0, 88e).

Sans briller, le Standard a assuré l'essentiel : la qualification. Il faudra toutefois montrer bien mieux pour briser la série des trois défaites de rang en championnat et aller loin dans cette Coupe de Belgique. Service minimum des Rouches à Sclessin, 2-0.