Standard Standard
2-0
FCV Dender EH FCV Dender EH
staStandard
denFCV Dender EH
(Salieu Drammeh) Adnane Abid 29'
1-0
Bernard Nguene 88'
2-0
Date: 16/10/2026 21:00
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Septième tour
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)

Sans briller, le Standard s'en remet à Abid pour éliminer Dender de la Croky Cup

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
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Sans briller, le Standard s'en remet à Abid pour éliminer Dender de la Croky Cup
Photo: © photonews

Sans briller, le Standard a décroché sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique au détriment de Dender, ce vendredi soir à Sclessin. Service minimum pour les Rouches, qui ont à nouveau pu compter sur un grand Adnane Abid, auteur d'un but et d'une passe décisive.

Vincent Euvrard avait prévenu : pas de rotation prévue pour l'entrée en lice du Standard en Croky Cup contre Dender, ce vendredi soir. Le T1 des Rouches a tenu sa promesse.

Le onze type est aligné, avec comme seuls choix marquants les titularisations de Salieu Drammeh et Bruny Nsimba à la place de Bernard Nguene et Dennis Ayensa. À Dender, l'ancien gardien de l'académie du Standard et habituel numéro 2, Louis Fortin, est titulaire, de même que le Liégeois de naissance Marsoni Sambu. 8.753 spectateurs seulement assistent à la rencontre depuis les travées de Sclessin.

Adnane Abid, élément le plus dangereux et buteur

Et on ne peut pas totalement donner tort aux absents vu le spectacle proposé sur la pelouse. Le Standard prend le jeu à son compte dès les premières minutes, mais est loin de démarrer tambour battant. La première frappe est à mettre à l'actif de Nielsen qui, servi par Abid, manque le cadre, mais reçoit une semelle d'Ilias Breugelmans (6e). L'arbitre Anthony Letellier ne bronche pas. Il aurait pu.

Nielsen, c'est aussi lui qui se procure la deuxième tentative, à nouveau sur un service d'Abid, dix minutes plus tard. Celle-ci est repoussée par Fortin. Acculé dans son camp, Dender met de temps en temps le nez à la fenêtre avec de longs ballons vers Vandeplas. L'un d'eux permet une jolie frappe de Viltard à l'extérieur de la surface. Epolo est attentif (19e).

Dominateur, mais maladroit dans le dernier geste, le Standard ouvre néanmoins logiquement le score. Après une remontée de balle d'Abid sur la gauche et un centre de Touzghar n'ayant trouvé personne, c'est le relais entre Drammeh et Nielsen sur la droite qui permet au Gambien d'isoler Abid dans le petit rectangle. Joueur le plus dangereux de la première demi-heure, le Verviétois ne se fait pas prier (1-0, 30e).

Marlon Fossey malade, premières minutes pour Dimitri Lavalée

Après la pause, le match reprend sans Marlon Fossey, malade et resté aux vestiaires, mais avec Henry Lawrence sur le côté droit des Rouches, qui continuent d'occuper la partie de terrain de Dender sans toutefois être flamboyants, et qui voient l'extérieur du pied de Drammeh passer à quelques centimètres de doubler la mise (54e).

Après ça, le Standard ne semble plus vraiment penser à doubler la mise et s'endort. Dender multiplie les situations dangereuses : sur corner (58e), via Breugelmans (61e), Rodes (65e) et Vandeplas (68e). Epolo reste attentif, mais Vincent Euvrard voit le besoin de sang neuf et réagit avec un triple changement : Nguene pour Drammeh, Mohr pour Nielsen et Lavalée pour Mortensen. Une défense à trois est testée en fin de match.

Nguene fait tardivement le break, le Standard qualifié

Elle ne fait que peu d'effet : les Liégeois subissent la fin de partie et perdent le fil, mais tiennent le coup et enfoncent même le clou via Nguene, en deux temps, sur un service d'Abid, lui-même lancé dans la profondeur par une longue passe de Mohr (2-0, 88e).

Sans briller, le Standard a assuré l'essentiel : la qualification. Il faudra toutefois montrer bien mieux pour briser la série des trois défaites de rang en championnat et aller loin dans cette Coupe de Belgique. Service minimum des Rouches à Sclessin, 2-0.

Les compositions

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Standard Standard
Epolo Matthieu 90' -
Fossey Marlon 45' -
Karamoko Ibrahim 90' -
Hautekiet Ibe 90' -
Mortensen Gustav 71' -
Nielsen Casper 71' -
Trouillet Alexis 88' -
Touzghar Rayan 89' -
Drammeh Salieu 71' -
Nsimba Bruny 90' -
Abid Adnane 90' -
Banc
Mohr Tobias 19' -
Zeqiri Andi 0'  
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 0'  
Nguene Bernard 19' -
Lawrence Henry 45' -
Pirard Lucas 0'  
Ilaimaharitra Marco 2'  
Lavalée Dimitri 19' -
Fosso Ryan 0'  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Fortin Louis 90' -
Sambu Marsoni 90' -
Breugelmans Ilias 90' -
De Kerf Bo 90' -
Cools Kobe 90' -
Daali Amine 90' -
Viltard Malcolm 90' -
Rodes Nathan 90' -
Koton Krzysztof 75' -
Vandeplas Gerard 85' -
Nhaili Adam 90' -
Banc
Devriendt Julien 0'  
Jullien Christopher 0'  
Szulc Oskar 0'  
Toshevski David 5'  
Diliwidi Kembo 15' -
Nkurunziza Matteo 0'  
Kestens Pjotr 0'  
Balde Oumar 0'  
Revivre Standard - FCV Dender EH

présentation (du match)

Suivez l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique en direct commenté

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16/10

Le Standard entre en lice en Coupe de Belgique ce vendredi soir à Sclessin face à Dender, l'ancien club de Vincent Euvrard, mais aussi de Bruny Nsimba, attendu comme titula...

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SK Beveren SK Beveren 3-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Westerlo Westerlo 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Standard Standard 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Mons Mons 17:30 Charleroi Charleroi
KSK Heist KSK Heist 17:30 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 17:30 Francs Borains Francs Borains
Virton Virton 20:45 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 20:45 KSC Lokeren KSC Lokeren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 FC Liège FC Liège
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 RFC Seraing RFC Seraing
Union SG Union SG 18/10 Nijlen Nijlen
KV Malines KV Malines 18/10 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort 18/10 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 18/10 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18/10 Lommel SK Lommel SK
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