|Date:
|18/10/2026 13:30
|Compétition:
|Coupe de Belgique
|journée:
|Septième tour
|Stade:
|Joseph Marien stadion
L'Union Saint-Gilloise affonte Nijlen à l'occasion de ces seizièmes de finale de Croky Cup. Les tenants du titre partent évidemment très largement favoris face aux pensionnaires de D2 VV.
33' 56"
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36
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Keita à côté
Bon centre de De Roeve mais l'attaquant saint-gillois pique trop sa tête
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35
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Carte jaune pour Dylan Aquino
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31
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Nijlen réplique
C'est autour des visiteurs de porter le danger avec un centre dévié juste à côté du but !
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30
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Keita contré sur la ligne !
L'Union se réveille, Florucz trouve Keita, qui pense ouvrir le score, en vain
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29
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Double occasion pour l'Union !
La frappe de Pavlic est détournée par le portier visiteur, Florucz reprend à côté
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26
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Deux corners pour l'Union
Pas de danger pour le gardien de Nijlen
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22
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Nijlen dans son match !
L'Union trouve les espaces mais ne parvient pas à se montrer dangereuse
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18
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Frappe de De Roeve
Isolé par Florucz, le piston croise trop son tir
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16
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Aquino percute
Son centre est à son tour dévié en corner
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15
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Occasion pour Nijlen !
Centre dangereux, Chibani dégage en corner
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13
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Coup franc unioniste
Le ballon d'Ait El Hadj traverse le rectangle
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12
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Frayeur pour l'Union !
Massiré Sylla intervient et pousse le ballon proche de l'attaquant adverse, Chambaere doit dégager
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9
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Van de Perre contré
Nijlen est regroupé et contre son envoi
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7
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Clameur dans le camp visiteur
L'attaquant de Nijlen part en profondeur, il est encadré assez facilement par Sylla
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5
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L'Union met la pression
On ne joue que dans un camp
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2
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Premier coup franc pour l'Union
Aquino est fauché, Nijlen se dégage dans les pieds de Sylla, qui est contré
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1
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C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
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1
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Union SG - Nijlen: 0-0
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13:28
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Les joueurs montent sur le terrain
Nijlen est conscient de vivre un moment historique
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13:02
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Sans surprise, l'Union fait tourner
Koffi, Patris, Havenaar, Guilherme, Zeneli, Olaru, Biondic et Mofokeng sont sur le banc. Chambaere, Egel, De Roeve, Pavlic, Ait El Hadj, Aquino, Keita (héros de jeudi contre la Sociedad) et Florucz débutent comme titulaires
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Banc: Keo Boets - Daniel Tshilanda Kabongo - Mateo Biondic - Guilherme Smith - Hervé Koffi - Besfort Zeneli - Louis Patris - Darius Olaru - Relebohile Mofokeng - Nikki Havenaar
Nijlen:
Banc: Robbe Quirynen
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12:57
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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour cette entrée en matière de l'Union en Coupe