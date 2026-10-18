36

Keita à côté

Bon centre de De Roeve mais l'attaquant saint-gillois pique trop sa tête



35

Carte jaune pour Dylan Aquino





31

Nijlen réplique

C'est autour des visiteurs de porter le danger avec un centre dévié juste à côté du but !



30

Keita contré sur la ligne !

L'Union se réveille, Florucz trouve Keita, qui pense ouvrir le score, en vain



29

Double occasion pour l'Union !

La frappe de Pavlic est détournée par le portier visiteur, Florucz reprend à côté



26

Deux corners pour l'Union

Pas de danger pour le gardien de Nijlen



22

Nijlen dans son match !

L'Union trouve les espaces mais ne parvient pas à se montrer dangereuse



18

Frappe de De Roeve

Isolé par Florucz, le piston croise trop son tir



16

Aquino percute

Son centre est à son tour dévié en corner



15

Occasion pour Nijlen !

Centre dangereux, Chibani dégage en corner



13

Coup franc unioniste

Le ballon d'Ait El Hadj traverse le rectangle



12

Frayeur pour l'Union !

Massiré Sylla intervient et pousse le ballon proche de l'attaquant adverse, Chambaere doit dégager



9

Van de Perre contré

Nijlen est regroupé et contre son envoi



7

Clameur dans le camp visiteur

L'attaquant de Nijlen part en profondeur, il est encadré assez facilement par Sylla



5

L'Union met la pression

On ne joue que dans un camp



2

Premier coup franc pour l'Union

Aquino est fauché, Nijlen se dégage dans les pieds de Sylla, qui est contré



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

Union SG - Nijlen: 0-0





13:28

Les joueurs montent sur le terrain

Nijlen est conscient de vivre un moment historique



13:02

Sans surprise, l'Union fait tourner

Koffi, Patris, Havenaar, Guilherme, Zeneli, Olaru, Biondic et Mofokeng sont sur le banc. Chambaere, Egel, De Roeve, Pavlic, Ait El Hadj, Aquino, Keita (héros de jeudi contre la Sociedad) et Florucz débutent comme titulaires



Union SG: Vic Chambaere - Nohim Chibani - Massiré Sylla - Kamiel Van de Perre - Denzel De Roeve - Ivan Pavlic - Anouar Ait El Hadj - Dylan Aquino - Sekou Keita - Raul Florucz

Banc: Keo Boets - Daniel Tshilanda Kabongo - Mateo Biondic - Guilherme Smith - Hervé Koffi - Besfort Zeneli - Louis Patris - Darius Olaru - Relebohile Mofokeng - Nikki Havenaar



Nijlen:

Banc: Robbe Quirynen