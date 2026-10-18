Date: 18/10/2026 13:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Septième tour
Stade: Joseph Marien stadion

L'Union Saint-Gilloise affonte Nijlen à l'occasion de ces seizièmes de finale de Croky Cup. Les tenants du titre partent évidemment très largement favoris face aux pensionnaires de D2 VV.

Tous les matches en direct
Temps   33' 56" 
36
 Keita à côté
Bon centre de De Roeve mais l'attaquant saint-gillois pique trop sa tête
35
  Carte jaune pour Dylan Aquino
31
 Nijlen réplique
C'est autour des visiteurs de porter le danger avec un centre dévié juste à côté du but !
30
 Keita contré sur la ligne !
L'Union se réveille, Florucz trouve Keita, qui pense ouvrir le score, en vain
29
 Double occasion pour l'Union !
La frappe de Pavlic est détournée par le portier visiteur, Florucz reprend à côté
26
 Deux corners pour l'Union
Pas de danger pour le gardien de Nijlen
22
 Nijlen dans son match !
L'Union trouve les espaces mais ne parvient pas à se montrer dangereuse
18
 Frappe de De Roeve
Isolé par Florucz, le piston croise trop son tir
16
 Aquino percute
Son centre est à son tour dévié en corner
15
 Occasion pour Nijlen !
Centre dangereux, Chibani dégage en corner
13
 Coup franc unioniste
Le ballon d'Ait El Hadj traverse le rectangle
12
 Frayeur pour l'Union !
Massiré Sylla intervient et pousse le ballon proche de l'attaquant adverse, Chambaere doit dégager
9
 Van de Perre contré
Nijlen est regroupé et contre son envoi
7
 Clameur dans le camp visiteur
L'attaquant de Nijlen part en profondeur, il est encadré assez facilement par Sylla
5
 L'Union met la pression
On ne joue que dans un camp
2
 Premier coup franc pour l'Union
Aquino est fauché, Nijlen se dégage dans les pieds de Sylla, qui est contré
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - Nijlen: 0-0
13:28
 Les joueurs montent sur le terrain
Nijlen est conscient de vivre un moment historique
13:02
 Sans surprise, l'Union fait tourner
Koffi, Patris, Havenaar, Guilherme, Zeneli, Olaru, Biondic et Mofokeng sont sur le banc. Chambaere, Egel, De Roeve, Pavlic, Ait El Hadj, Aquino, Keita (héros de jeudi contre la Sociedad) et Florucz débutent comme titulaires
Union SG (Union SG - Nijlen)
Union SG: Vic Chambaere - Nohim Chibani - Massiré Sylla - Kamiel Van de Perre - Denzel De Roeve - Ivan Pavlic - Anouar Ait El Hadj - Dylan Aquino - Sekou Keita - Raul Florucz
Banc: Keo Boets - Daniel Tshilanda Kabongo - Mateo Biondic - Guilherme Smith - Hervé Koffi - Besfort Zeneli - Louis Patris - Darius Olaru - Relebohile Mofokeng - Nikki Havenaar

Nijlen:
Banc: Robbe Quirynen
12:57
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour cette entrée en matière de l'Union en Coupe

Union SG Union SG
Chambaere Vic  
Chibani Nohim  
Sylla Massiré  
Van de Perre Kamiel  
De Roeve Denzel  
Pavlic Ivan  
Ait El Hadj Anouar  
Aquino Dylan  
Keita Sekou  
Florucz Raul  
Banc
Boets Keo  
Tshilanda Kabongo Daniel  
Biondic Mateo  
Smith Guilherme  
Koffi Hervé  
Zeneli Besfort  
Patris Louis  
Olaru Darius  
Mofokeng Relebohile  
Havenaar Nikki  
 

Coupe de Belgique

 Septième tour
KSK Hasselt KSK Hasselt 1-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
SK Beveren SK Beveren 3-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Westerlo Westerlo 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Standard Standard 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Mons Mons 0-0 Charleroi Charleroi
KSK Heist KSK Heist 0-1 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 1-0 Francs Borains Francs Borains
Virton Virton 0-2 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-0 FC Liège FC Liège
Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 RFC Seraing RFC Seraing
Union SG Union SG 0-0 Nijlen Nijlen
KV Malines KV Malines 1-1 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort 1-0 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 18:00 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18:30 Lommel SK Lommel SK
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