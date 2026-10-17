Mons Mons
0-0
Charleroi Charleroi
monMons
chaCharleroi
Date: 17/10/2026 17:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Septième tour
Stade: Stade Charles Tondreau
Le dragon a failli croquer le zèbre : Charleroi s'en sort aux prolongations face au RAEC Mons
Florent Malice
Florent Malice depuis le Tondreau
| Commentaire
Le dragon a failli croquer le zèbre : Charleroi s'en sort aux prolongations face au RAEC Mons
Photo: © photonews

Le Tondreau y a cru. Pendant 90 minutes, Charleroi a paru loin d'inquiéter le RAEC Mons, avec une possession stérile et même quelques grosses alertes. Mais les pensionnaires de D1 FFA ont flanché aux prolongations, et s'inclinent de manière cruelle.

Ca sentait le match piège, et on le sait maintenant, Mario Kohnen a du flair. Pas de tournante à outrance côté carolo donc pour ce déplacement au RAEC Mons, club de D1 FFA contre lequel un faux pas était interdit dès ces 16e de finale de la Coupe de Belgique

Mais les nombreux cadres présents n'auront pas réussi à porter les Zèbres ce samedi au Tondreau, pas même un Kevin Van Den Kerkhof aligné un cran plus haut sur son flanc pour laisser le poste de back droit à Triston Rowe. L'Algérien se procure l'une des rar(issim)es occasions de la première période, d'une frappe sèche à côté (22e). Romsaas avait déjà vaguement alerté Vachoux quelques minutes plus tôt, mais le tout tient plutôt de l'envoi optimiste que d'une réelle opportunité. 

Le RAEC Mons tient bon, et gâche ses opportunités

Mons, de son côté, fait le gros dos et se projette en contre via l'insaisissable Leslie Bamona, qui en fait voir de toutes les couleurs à un Rowe décevant. Les nombreux coups-francs obtenus côté gauche sont cependant toujours gâchés par Loris Brogno, et l'Albert ne se procure qu'une semi-occasion via Muzaqhi (31e).

Van Den Kerkhof Kevin
© photonews

À la pause, on se dit donc que la soirée pourrait être plus longue que prévu pour le Sporting Charleroi... qui sera même, et assez clairement, la moins bonne des deux équipes au retour des vestiaires. Bamona met encore et toujours la défense carolo à mal, et Mario Kohnen est vite forcé de faire des changements pour amener un peu de dynamisme dans tout ça.

En contre, car c'est toujours bien Charleroi qui a la possession, De Sart lance Bamona dont le contrôle est superbe... mais le choix n'est pas le bon, son tir étant trop facile pour Delavallée (57e). Malgré la différence physique qui se creuse, il faut un grand Van den Kerkhof, par deux fois, pour éviter que la situation se corse encore un peu plus (68e, 73e). 

Et il faut même un petit miracle, sur une fausse queue de Cheick Keita, pour sauver Martin Delavallée devant Bamona (77e). Charleroi, offensivement, n'en touche pas une, pour le dire familièrement : Vachoux n'a qu'une intervention un peu délicate à faire sur un centre-tir (81e). Le temps règlementaire se termine avec la sensation que si l'une des deux équipes avait dû marquer, c'est bien le RAEC Mons, qui se procure une ultime situation chaude dans le rectangle carolo (88e). 

Encore Cheick Keita 

On se demande comment Charleroi réussira à faire en une demi-heure ce qu'il a été loin de réussir en 90 minutes, et la solidité défensive de Montois emmenés par un Tibère Bridoux aux faux airs de Christian Burgess ce soir semble impossible à prendre en défaut. Sauf sur phase arrêtée : comme face au Standard, c'est Cheick Keita qui va surgir et placer une tête conquérante sur corner (103e). 

Les Dragons, c'est à mettre à leur crédit, continueront à pousser en seconde période des prolongations, mettant le nez à la fenêtre à quelques reprises, et ce jusqu'à un coup-franc bien placé à la 120e, face à des Carolos qui ne quittent certainement pas Mons la tête haute. Mais à ce stade de la compétition, l'essentiel est ailleurs... 

Les compositions

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Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' -
Rowe Triston 59' -
Sow Massamba 90' -
Keita Cheick 90' -
Nzita Mardochee 90' -
Khalifi Yassine 90' -
Boukamir Amine 90' -
Van Den Kerkhof Kevin 90' -
Romsaas Jakob Napoleon 67' -
Nawata Gaku 59' -
Scheidler Aurélien 90' -
Banc
Bojang Adama 0'  
Pflücke Patrick 31' -
Cremer Arthur 0'  
Cisse Isaac 0'  
Mbemba Freddy 31' -
Dembaga Boubakar 0'  
Colassin Antoine 23' -
Kone Mohamed 0'  
Solheid Noah 0'  
Kera Mory 0'  
Teugels Rafaël 0'  
Revivre Mons - Charleroi

présentation (du match)

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Coupe de Belgique

 Septième tour
KSK Hasselt KSK Hasselt 1-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
SK Beveren SK Beveren 3-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Westerlo Westerlo 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Standard Standard 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Mons Mons 0-0 Charleroi Charleroi
KSK Heist KSK Heist 0-1 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 1-0 Francs Borains Francs Borains
Virton Virton 0-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 0-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 FC Liège FC Liège
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 RFC Seraing RFC Seraing
Union SG Union SG 18/10 Nijlen Nijlen
KV Malines KV Malines 18/10 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort 18/10 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 18/10 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18/10 Lommel SK Lommel SK
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