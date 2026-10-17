Le dragon a failli croquer le zèbre : Charleroi s'en sort aux prolongations face au RAEC Mons

Le Tondreau y a cru. Pendant 90 minutes, Charleroi a paru loin d'inquiéter le RAEC Mons, avec une possession stérile et même quelques grosses alertes. Mais les pensionnaires de D1 FFA ont flanché aux prolongations, et s'inclinent de manière cruelle.

Ca sentait le match piège, et on le sait maintenant, Mario Kohnen a du flair. Pas de tournante à outrance côté carolo donc pour ce déplacement au RAEC Mons, club de D1 FFA contre lequel un faux pas était interdit dès ces 16e de finale de la Coupe de Belgique.

Mais les nombreux cadres présents n'auront pas réussi à porter les Zèbres ce samedi au Tondreau, pas même un Kevin Van Den Kerkhof aligné un cran plus haut sur son flanc pour laisser le poste de back droit à Triston Rowe. L'Algérien se procure l'une des rar(issim)es occasions de la première période, d'une frappe sèche à côté (22e). Romsaas avait déjà vaguement alerté Vachoux quelques minutes plus tôt, mais le tout tient plutôt de l'envoi optimiste que d'une réelle opportunité.

Le RAEC Mons tient bon, et gâche ses opportunités

Mons, de son côté, fait le gros dos et se projette en contre via l'insaisissable Leslie Bamona, qui en fait voir de toutes les couleurs à un Rowe décevant. Les nombreux coups-francs obtenus côté gauche sont cependant toujours gâchés par Loris Brogno, et l'Albert ne se procure qu'une semi-occasion via Muzaqhi (31e).

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À la pause, on se dit donc que la soirée pourrait être plus longue que prévu pour le Sporting Charleroi... qui sera même, et assez clairement, la moins bonne des deux équipes au retour des vestiaires. Bamona met encore et toujours la défense carolo à mal, et Mario Kohnen est vite forcé de faire des changements pour amener un peu de dynamisme dans tout ça.

En contre, car c'est toujours bien Charleroi qui a la possession, De Sart lance Bamona dont le contrôle est superbe... mais le choix n'est pas le bon, son tir étant trop facile pour Delavallée (57e). Malgré la différence physique qui se creuse, il faut un grand Van den Kerkhof, par deux fois, pour éviter que la situation se corse encore un peu plus (68e, 73e).





Et il faut même un petit miracle, sur une fausse queue de Cheick Keita, pour sauver Martin Delavallée devant Bamona (77e). Charleroi, offensivement, n'en touche pas une, pour le dire familièrement : Vachoux n'a qu'une intervention un peu délicate à faire sur un centre-tir (81e). Le temps règlementaire se termine avec la sensation que si l'une des deux équipes avait dû marquer, c'est bien le RAEC Mons, qui se procure une ultime situation chaude dans le rectangle carolo (88e).

Encore Cheick Keita

On se demande comment Charleroi réussira à faire en une demi-heure ce qu'il a été loin de réussir en 90 minutes, et la solidité défensive de Montois emmenés par un Tibère Bridoux aux faux airs de Christian Burgess ce soir semble impossible à prendre en défaut. Sauf sur phase arrêtée : comme face au Standard, c'est Cheick Keita qui va surgir et placer une tête conquérante sur corner (103e).

Les Dragons, c'est à mettre à leur crédit, continueront à pousser en seconde période des prolongations, mettant le nez à la fenêtre à quelques reprises, et ce jusqu'à un coup-franc bien placé à la 120e, face à des Carolos qui ne quittent certainement pas Mons la tête haute. Mais à ce stade de la compétition, l'essentiel est ailleurs...