🎥 Réduit à 9 pendant une mi-temps, le RFC Liège est passé près de l'exploit contre le Beerschot

Les joueurs de Gaëtan Englebert ont affiché une mentalité exemplaire, contre le Beerschot. Réduit à 10, puis à 9, le RFC Liège a fait le gros dos et a même égalisé face au leader du championnat, avant de logiquement céder en fin de partie.

La rencontre entre le RFC Liège et le Beerschot est partie sur les chapeaux de roue, ce dimanche. Dès la mise en jeu, Benoit Bruggeman frappe dans le filet latéral gauche de Matijas, on joue alors depuis 15 secondes. Sur le dégagement, Lambot est surpris par la passe de Reyners et laisse filer Charly Keita, dans son dos, qui ouvre le score après 40 petites secondes (0-1).

L'ensemble de la première période sera très animée. Les Anversois vont frapper près de dix fois vers la cage de Debaty, qui détourne toutes les autres frappes cadrées. Liège répond via Bruggeman, Cascio, Loemba et Arslan, mais ne peut pas égaliser.

Le RFC Liège réduit à 9 pendant 45 minutes

Cette partie va véritablement connaître son tournant en milieu de première période. Monsieur Clerckx oublie une faute sur Wilmots, qui reste au sol. Le jeu continue, Merlen l'arrête d'un croche-pied et est averti. Six minutes plus tard, le numéro 15 du RFCL reçoit une seconde carte jaune pour une faute bien moins évidente et est exclu (34e). Dans le temps additionnel, Debaty empêche encore Verlinden de faire le break.

Le début de la seconde période reprendra de la pire des manières pour Gaëtan Englebert et ses joueurs. Arslan envoie ses crampons dans la cuisse de Sanusi et reçoit très logiquement une carte rouge directe, le RFC Liège se retrouve mené... et à 9.

Une seule solution désormais : faire le gros dos, coûte que coûte, et profiter de la moindre opportunité pour recoller. Sur une nouvelle contre-attaque, Cavelier sert Bruggeman, qui se retrouve seul au second pour égaliser. Liège est de retour et peut encore y croire (1-1, 56e).

Liège a craqué, mais n'a certainement pas à rougir

Regroupée devant son rectangle, la défense du RFC Liège se dégage difficilement, mais tient bon, aidée par un Debaty des grands soirs. En contre, le matricule 4 reste menaçant via Cavelier et d'Ostilio.

Dix grosses minutes avant le terme, Debaty repousse difficilement un centre de Diawara, au premier poteau. Le ballon reste en jeu, devant la ligne et Charly Keita vient le pousser, mais semblait commettre une faute sur le portier liégeois, resté au sol plusieurs minutes.

Pas selon Monsieur Clerckx, le Beerschot reprend donc l'avantage (1-2, 79e). En toute fin de match, Diawara tuera tout suspense (1-3, 88e), Wright-Philips sèmera le coup final (1-4, 90+6e).

Malgré un dernier effort de Lucker sur le côté gauche, le score n'évoluera plus. Liège est battu par le Beerschot et ses quelques décisions litigieuses, mais n'a certainement pas à rougir de sa prestation. Toujours 8e du championnat, le promu a inquiété le leader après deux cartes rouges et s'est, en quelque sorte, rassuré avant la fin de saison.