Le RFC Liège empoche méritoirement son premier succès de la saison contre Ostende

Troisième journée de Challenger Pro League ce dimanche, entre le RFC Liège et Ostende. Très méritoirement, les Liégeois ont empoché leur première victoire de la saison, grâce à Mouchamps et Bertaccini.

Ce dimanche, le RFC Liège recevait Ostende dans le cadre de la troisième journée de Challenger Pro League. Deux changements côté Liégeois avec la présence de Mouhli, titulaire et le retour de Jordan Bustin, blessé à l'épaule la semaine dernière après son but annulé contre Dender lors de la première journée.

Après leurs défaites contre Dender et le SL16 FC, les Liégeois vont rapidement prendre le contrôle de la rencontre. Le domination est présente, mais stérile en début de partie. Bertaccini tente sa chance, sans succès.

C'est en milieu de première période que les joueurs de Gaëtan Englebert vont faire la différence. D'Ostilio fait le travail et passe sur le côté gauche, sa frappe est déviée mais atterrit dans les pieds de Damien Mouchamps, qui n'a plus qu'à pousser au fond pour ouvrir la marque (1-0, 24e).

Adriano Bertaccini essaye à plusieurs reprises de faire le break, en vain. Il y parviendra néanmoins après une belle passe en profondeur de Bruggeman sur le côté gauche vers d'Ostilio. Le latéral remise pour Bertaccini, qui double magnifiquement la mise (2-0, 37e).

Trois premiers points pour le RFC Liège

Liège va gérer son avantage et rarement être mis en danger. Bruggeman a l'occasion de tuer la rencontre sur une remise de Bertaccini, mais le numéro 7 du RFC Liège se troue totalement et manque sa reprise devant le but vide.

Ostende pense revenir dans la partie à vingt minutes du terme. Fuentes centre, une superbe talonnade arrive à Berte, qui place au fond. Le but est annulé pour une position de hors-jeu, on se demande un petit peu pourquoi.

Le matricule 4 a fait ce qu'il y avait à faire et gère désormais son avantage. Bertaccini se projette encore en contre, mais ne parvient pas à alerter le portier ostendais. Les Côtiers réagissent, via une tête d'Olomo, mais la barre empêche Ostende de revenir dans la partie.

Le score n'évoluera plus. Très méritoirement, Liège remporte son premier succès de la saison contre un Ostende décevant. Le RFCL remonte à la 10e place, les Côtiers restent lanterne rouge.