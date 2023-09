Liège s'offre le troisième du championnat et rattache le wagon des favoris !

Ce vendredi soir, le RFC Liège recevait le Club NXT dans le cadre de la cinquième journée de Challenger Pro League. Les Liégeois se sont offerts un second succès de la saison (3-1) et reviennent sur le groupe de tête.

Le début de saison du RFC Liège est moyen et les supporters ne sont pas ravis. Les Sang & Marine comptent trois unités après quatre rencontres et ont été éliminés de la Croky Cup, contre la RAAL (2-0).

Ce vendredi soir, les joueurs de Gaëtan Englebert avaient fort à faire à Rocourt contre le Club NXT, actuel troisième du championnat. Ce sont d'ailleurs les jeunes Brugeois qui vont prendre les commandes. Seys et Vermant combinent, Barbera dévie et Boukammiri termine, c'est 0-1 et c'est mérité (0-1, 10e).

Ensuite, le RFC Liège va rentrer dans sa rencontre. Benjamin Lambot est au premier poteau pour dévier un corner, la tête de Bertaccini en cloche depuis le second trompe Shinton, Liège est de retour (1-1, 24e).

Petit à petit, les Liégeois vont prendre le contrôle de la rencontre et multiplient les occasions. Bertaccini veut son doublé, Mouchamps, Loemba et Bruggeman essayent également, mais les deux équipes se quittent dos à dos au repos.

Liège reprend la seconde période de la même manière. La feinte de frappe de Loemba est dévastatrice, son centre pour Bertaccini est millimétré au second poteau, le RFCL est aux commandes et c'est mérité (2-1, 55e). Le nouvel attaquant de Liège signe son doublé, son cinquième but en autant de matchs.

Cette partie va dans tous les sens et les deux équipes peuvent frapper fort. Bruggeman manque un face-à-face (66e) et sur le contre, Benjamin Lambot empêche le Club NXT de revenir dans la partie.

Malgré son avantage, Liège continue de dominer les débats et veut faire le break. Merlen tente sa chance, Cascio et Bruggeman aussi, mais Shinton est à chaque fois sur la trajectoire. Mais cette fois, le gardien brugeois, qui a retardé l'échéance, va se retourner une troisième fois. Bruggeman reçoit un superbe ballon en profondeur et centre au premier poteau vers Cascio, qui coupe de la tête et fait le break (3-1, 77e).

Et le score n'évoluera plus. Liège empoche son second succès de la saison et remonte à la septième place, avec six points. Le Club NXT perd une position et est quatrième.