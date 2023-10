Liège renverse le leader du championnat et revient à trois points de la tête !

Après son 6/6 contre le Club NXT et Beveren, le RFC Liège recevait le leader de cette Challenger Pro League, le SK Lommel, ce dimanche après-midi à Rocourt. Après une entame de match difficile, les Liégeois ont reversé la vapeur pour s'imposer méritoirement et recoller à trois points de la tête.

Liège a connu un début de saison compliqué et n'a empoché qu'une victoire sur ses quatre premiers matchs. Ensuite, les joueurs de Gaëtan Englebert ont relevé la tête en signant un 6/6 contre le Club NXT et Beveren, permettant au matricule 4 de se replacer dans la première partie de tableau.

Ce dimanche, c'est le leader de cette Challenger Pro League, le SK Lommel, qui se déplaçait dans les installations liégeoises. Et ce sont d'ailleurs les membres du City Football Group qui vont rapidement assumer leur statut. La possession est totale, les excellents Lucas Schoofs et Karim Dermane font ce qu'ils veulent au milieu de terrain, Liège est à deux mètres du porteur du ballon sur chaque prise de balle.

Du football, du soleil et un stade comble : RFC Liège - Lommel, c’est parti ! pic.twitter.com/lBFpHMbeLj — Loïc Woos (@LoicWoos) October 1, 2023

En phase offensive, le plan du RFC Liège est simple, bien trop simple pour inquiéter l'adversaire du jour : envoyer des longs ballons vers le pauvre Adriano Bertaccini, qui ne peut rien face aux deux tours défensives adverses. Le meilleur buteur de cette Challenger Pro League se démène tant bien que mal, en vain.

C'est d'ailleurs logiquement Lommel qui va ouvrir la marque. Pour ne pas changer, Lucas Schoofs est à la construction et remise pour Igor Vetokele, dont la frappe est malencontreusement contrée par Benjamin Lambot avant de terminer sa course au fond des filets de Kevin Debaty, surpris par la trajectoire rebondissante du ballon (0-1, 25e).

Liège sort bien mieux depuis cette ouverture du score et Lommel recule. Les locaux multiplient les corners, mettent la pression sur Ivezic mais ne parviennent pas à revenir au score. Bertaccini est proche, Bruggeman aussi, mais le leader conforte son statut au repos. Debaty devra même s'employer une dernière fois en fin de période, sans quoi Vancsa aurait inscrit le but du break.

Mais le RFC Liège n'a certainement pas dit son dernier mot et la montée d'Alessio Cascio apporte plus de dynamisme à l'attaque Sang & Marine. Les deux équipes se rendent désormais coup pour coup et la partie devient aussi équilibrée qu'intéressante à suivre.

Sur une reconversion offensive, Benoit Bruggeman perce le côté gauche et envoie une frappe sèche, détournée en corner. Une phase arrêtée que reprend parfaitement Benjamin Lambot, qui remet les deux équipes à égalité (1-1, 56e).

Petit à petit, c'est le RFC Liège qui va prendre le contrôle de cette seconde période. Cascio est très remuant, Loemba se retrouve dans un rôle qui lui correspond davantage et Bertaccini chasse chaque ballon qui pénètre dans les seize mètres. Son centre est d'ailleurs bien dosé mais légèrement trop bas pour Lambot, qui ne peut reprendre (66e).

Lommel plie, encore et encore et finit par rompre. Le pourtant excellent Karim Dermane manque sa passe en retrait et offre un véritable cadeau à Adriano Bertaccini, qui ne se fait pas prier pour inscrire son septième but de la saison et conforter son rang de meilleur buteur du championnat. Liège a renversé le match et fait la course en tête (2-1, 68e).

Bertaccini offre l’avantage à Liège sur un énorme cadeau du pourtant excellent Karim Dermane, c’est de la folie ici à Rocourt ! pic.twitter.com/8U6hOSUU4X — Loïc Woos (@LoicWoos) October 1, 2023

Après avoir remonté le leader de ce championnat, il reste une dernière tâche au RFC Liège : tenir et garder cette victoire synonyme d'un excellent 9/9 et d'un retour à trois points de Lommel, toujours leader après la défaite de Zulte-Waregem contre le Club NXT.

Debaty devra encore s'employer à deux reprises, mais Liège tient et ne veut pas lâcher un succès mérité, acquis avec une mentalité à toute épreuve. Le RFC Liège s'impose contre le SK Lommel et remonte à la cinquième place, à trois longueurs du leader qui n'a toujours pas perdu son rang.

La semaine prochaine, les Sang & Marine auront à cœur d'empocher un nouveau succès contre l'équipe qui leur a piqué le titre l'année dernière en Nationale 1 ; le Patro Eisden d'un certain Stijn Stijnen. Un déplacement difficile prévu le samedi 7 octobre, sur le coup de 20h00.