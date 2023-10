Le constat clair tiré par Benjamin Lambot après la victoire de Liège contre Lommel

Le défenseur central le sait : Liège ne doit pas laisser la possession à son adversaire et doit imprimer son rythme, peu importe qui se trouve en face.

Rocourt a vibré ce dimanche après-midi. Pourtant mené au score, le RFC Liège a renversé la vapeur en seconde période pour s'offrir le scalp du leader de cette Challenger Pro League, le SK Lommel.

"On a plus regardé l'adversaire en première période. On était perdus et pas spécialement en confiance. On n'a pas eu beaucoup de duels à gagner pour rentrer dans le match et on a de la malchance sur le but. C'est problématique d'attendre d'être mené avant de voir le Liège que l'on connaît. On doit travailler sur cette intensité, la mettre dès la première minute" analyse Benjamin Lambot à notre micro.

"On savait qu'on attaquait la seconde période face à notre public. On était plus agressifs, le pressing était plus haut, on a mis plus de pression et on a pu faire tourner le match. On savait qu'on rencontrait la meilleure équipe du championnat footballistiquement. C'est important de prendre des points contre des grosses équipes comme cela" se réjouit le défenseur central Sang & Marine.

En début de rencontre, Liège a essayé de ne pas prendre trop de risques et de laisser la possession à son adversaire. Une tactique contre-nature, qui n'a pas vraiment payé pendant la première demi-heure.

"L'année dernière, on allait très haut sans avoir de problème. Ici, on doit faire différemment en fonction de l'adversaire. On voulait les presser, mais on se retrouve en danger dès qu'ils en sortent. On a donc voulu les attendre un petit peu, mais on a mal géré cela. Cela a mieux payé quand on est allés les rechercher plus haut."

Un constat nait donc de cette rencontre. Peu importe l'adversaire, c'est quand Liège attaque sans se poser trop de question que cette équipe devient dangereuse pour chaque adversaire du championnat.

"Liège doit jouer sans se poser de questions. Dès qu'on s'en pose, on doute, on veut le ballon à moitié et on est moins confiants. On est une équipe de copains et on doit se sortir de chaque situation en équipe, en jouant notre carte à fond sans réfléchir à ce que fait l'adversaire. Chaque fois, c'est parce qu'on n'y croit pas que l'on est un petit mètre en retard. Il y avait quelque chose à faire là-dessus, on met le 1-1 sur phase arrêtée et on savait que l'on allait prendre l'ascendant psychologique avec notre public" a conclu Benjamin Lambot.