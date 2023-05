Brouillonne mais réaliste, l'Union écarte Bruges et se relance avant Genk

Parfois fortement dominée, l'Union Saint-Gilloise est tout de même allée s'imposer sur le terrain du Club de Bruges (1-2). Idéal avant le double affrontement face à Genk.

Victoire obligatoire pour l'Union, qui s'était inclinée 0-2 contre l'Antwerp en ouverture et devait aller chercher un résultat ce samedi au Breydel, sous peine de voir ses rêves de titre définitivement s'envoler. Côté Club de Bruges, plus question de titre bien évidemment, mais bien la volonté de tirer le meilleur des ces Play-offs et de terminer le plus haut possible.

La rencontre débutait à l'avantage du Club, malgré une occasion pour Adingra en tout début de match et une frappe sans grande conviction. Lang se montrait fort actif sur son flanc. Un bon centre du Néerlandais trouvait Meijer, dont la tête passait au-dessus du but de Moris (19e). Sans grande occasion concédée, l'Union se montrait parfois fébrile en défense et ne parvenait pas à créer le danger devant Mignolet.

Bruges profitait des espaces. Meijer prenait la mauvaise décision en tirant sur Moris plutôt que de centrer (35e). Le Club bénéficiait d'une nouvelle occasion sur corner, mais sans réussite (43e).

En difficulté, l'Union s'en remettait à son buteur fétiche, Victor Boniface. Il prenait le meilleur sur Spileers et enchaînait d'une frappe imparable au ras du poteau de Mignolet. L'Union avait bien besoin de ça, et menait contre le cours du jeu (0-1, 44e).

L'Union se met à l'abri, Mignolet part à la faute

Revigorés par cette avance plus que flatteuse, les hommes de Geraerts débutent la seconde mi-temps avec un but qui sort, une nouvelle fois, un de peu de nulle part. Lazare tente de loin. Le ballon est légèrement dévié et surprend Mignolet, qui se troue dans son intervention. Le comble pour celui qui avait fêté pour son Soulier d'Or juste avant la rencontre. L'air de rien et avec un peu (beaucoup) de réussite, l'Union mène 0-2 (46e).

Les hommes de Rik De Mil poussaient pour réagir. Le coach du Club décidait de faire monter Chalbi à la place de Sandra dès la 55e.

Bruges était tout poche de réduire l'écart. Lang était superbement lancé en profondeur et partait vers le but. Burgess s'arrachait et le contrait in extremis. Jutgla récupérait et penser marquer, mais Van Der Heyden sauvait juste devant la ligne (59e).

L'Union n'était quant à elle pas loin du but du chaos. Lazare centrait en retrait vers Boniface. Le Nigérian concluait mais était jugé hors-jeu, de pas grand-chose... (62e).

A peine monté au jeu, Nusa se heurtait à un Moris impérial, qui devait même à s'y prendre à deux fois car Nieuwkoop avait tenté de dégager le ballon vers son but (71e). Le même Moris sortait bien devant Raphael Onyedika (80e), puis détournait en corner une frappe à ras de terre de Mata (88e). Mignolet sauvait le 0-3 avec un arrêt énorme devant Vertessen, qui venait de monter (90e).

Le but de l'espoir tombait trop tard, avec Vanaken qui smashait de la tête un bon centre de Sylla (1-2, 90e+3).

Les huées des fans de Bruges retentissaient dans le stade. Leur saison est plus que probablement finie. Le Club n'aura pas démérité mais l'Union se sera plus réaliste et bien plus consistante en seconde période.

Les Bruxellois repassent provisoirement devant l'Antwerp, qui joue demain contre Genk. L'Union aura un double duel haletant à jouer face aux Limbourgeois, qui pourrait bien avoir un énorme poids dans la conquête au titre de champion de Belgique.