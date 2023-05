Rik De Mil pointe du doigt les manquements du Club de Bruges face à l'Union

Le championnat est pratiquement terminé pour le Club de Bruges. Mais Rik De Mil voit les choses différemment : chaque match est une occasion de s'améliorer et, à cet égard, le Club a encore beaucoup de travail à faire.

"Pour jouer un bloc bas, il faut de l'intensité, de la profondeur et de la créativité dans la dernière partie du terrain", a expliqué Rik De Mil en conférence de pour expliquer le peu d'occasions franches du Club contre l'Union (1-2) ce samedi. "C'est ce qui a manqué, malgré une possession de balle de plus de 70 %. Nous avions besoin de plus de profondeur et de créativité."

"Les visiteurs, eux, ont frappé sans relâche. Après l'entrée en jeu de quelques joueurs, j'ai vu plus de dynamisme et de profondeur. Dommage que le but décisif ne soit pas tombé plus tôt. Dans les cinq dernières minutes, on espèrait avoir une nouvelle chance, mais elle ne s'est pas présentée. Je suis très déçu", a continué le coach du Club de Bruges.

La saison est-elle terminée pour le Club de Bruges ? "Je vois les choses différemment", a répondu De Mil. "Il s'agit évidemment d'un choc mental. Nous devons rester humbles, nous sommes là où nous méritons d'être. Il n'y a pas de secret : nous rencontrons trois bons adversaires en play-offs et c'est à nous d'élever notre niveau. Et de ne pas prendre de but."