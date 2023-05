"Le champion ? Il ne sera pas décidé avant le sixième match"

Anthony Moris, vainqueur du Club de Bruges ce samedi avec l'Union, a lancé la double confrontation face à Genk. Pour lui, le titre va se jouer "jusqu'au bout".

Moris savait que, malgré la victoire, l'Union n'a pas rendu sa meilleure copie ce samedi. La pression du rendez-vous, peut-être.

"Je pense qu'on pouvait faire un peu mieux, surtout en première mi-temps. Je pense aussi que la fatigue après le match contre l'Antwerp (a joué). Si on ne prenait pas quelque chose aujourd'hui, c'était terminé. On a vu une équipe un peu timorée dans les transitions, mais c'était des deux côtés. Ce n'était pas forcément un beau match. Mais l'organisation était là, c'est ce qui nous manquait ces dernières semaines", a déclaré le gardien de l'Union après la victoire contre le Club de Bruges (1-2).

Le gardien de l'Union sait que tout peut aller très vite en football. "Les critiques ? Je ne lis plus ce qui se dit sur les réseaux sociaux. (Il y a trois jours), on disait que c'était fini pour le titre, alors que maintenant on est totalement relancés. C'est aussi le jeu des journalistes."

L'Union remonte provisoirement à la première place, à égalité avec Genk. "On est premiers, mais on ne le restera pas parce qu'une des deux équipes (Genk ou l'Antwerp) repassera devant. Ca va se jouer jusqu'au dernier match. La double confrontation contre Genk sera très importante. Si on a eu des doutes ? Si t'as eu des doutes il y a deux jours, tu ne joues pas comme ça aujourd'hui. Nous avons eu un grand meeting. On s'est dit les choses. Le groupe a bien réagi. C'est la première fois qu'on gagne contre Bruges en deux ans. Ca va nous faire du bien pour la suite."

Le mot de la fin : Genk sera très important, mais pas décisif selon Moris. "Ca va se jouer jusqu'au bout. Je suis sûr et certain que le champion ne sera pas décidé avant le sixième match."