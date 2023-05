Simon Mignolet défendu par son homologue après sa bourde : "Un sale ballon !"

Dure journée pour Simon Mignolet face à l'Union. D'abord battu par une frappe imparable de Victor Boniface, le gardien du Club de Bruges s'est troué sur un tir vicieux de Lazare Amani.

Malgré plusieurs belles parades, Simon Mignolet sera pointé du doigt comme l'un des coupables de la défaite du Club de Bruges ce samedi face à l'Union (1-2). La faute à une belle floche sur une frappe d'apparence anodine de Lazare.

D'apparence, seulement. Car selon son homologue de l'Union, Anthony Moris, cette frappe - déviée - était tout sauf évidente à négocier. "Si je suis allé parler à Mignolet ? Non", a répondu Moris en zone mixte.

Le gardien de l'Union estime que l'ancien Diable Rouge n'a pas vraiment commis une "erreur". "En tant que gardien, on sait la complexité de ce genre de ballon. Au moment où Lazare frappe, quand je la vois partir, je me dis vraiment dans ma tête que ça va être un sale ballon."

"(En plus d'être déviée), il y a de l'effet dedans. Le terrain était glissant et on jouait avec des nouveaux ballons, qui sont difficiles à garder. Tout n'était pas réuni pour qu'il puisse s'emparer facilement de ce ballon. Il n'y a que des gens de métier qui savent ça. Il a assez d'expérience pour s'en remettre."