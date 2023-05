"On a retrouvé la vraie Union"

L'Union a enfin vaincu le signe indien et s'est imposée sur le terrain du Club de Bruges ce samedi (1-2). Avec, notamment, un très bon Siebe Van Der Heyden.

"On a vraiment retrouvé l'esprit de l'Union. Cette volonté de gagner. On s'est repris aujourd'hui, ces trois points sont très importants", s'est réjoui Siebe Van Der Heyden en zone mixte.

"S'il fallait ce déclic après l'Antwerp ? Oui, on a parlé entre nous. On s'est dit qu'on devait commencer le match autrement. On l'a fait aujourd'hui : beaucoup de grinta, d'envie."

L'Union a bien réagi à la pression, sachant que seulement une victoire était possible ce samedi. "On met la pression sur Genk et l'Antwerp. On verra bien demain. Face à Genk ? Ce sera décisif, il nous restera deux finales, puis aussi deux matchs importants."