Quels Play-offs ! L'Union reprend la tête avant Anderlecht - Club de Bruges. Le titre se jouera lors de la dernière journée !

L'Union aura souffert par moments ce dimanche mais décroche une victoire importantissime face au Cercle de Bruges (1-2).

L'Union se déplaçait ce dimanche après-midi sur le terrain du Cercle de Bruges. Pour les Unionistes, il n'y avait qu'un seul résultat envisageable : la victoire, au risque de laisser une voie royale vers le titre dès cette journée à Anderlecht - qui joue contre Bruges plus tard.

Le début de match est à l'avantage du Cercle, qui bouscule une Union assez nerveuse. Les hommes d'Alexander Blessin ne parviennent pas à passer leur moitié de terrain. La première grosse occasion survient à la 12e minute. Lancé en profondeur, Mohamed Amoura ne parvient pas à cadrer.

L'Union fait le plus dur...mais encaisse dans la foulée

L'équipe de Miron Muslic, en lice pour un ticket européen, est bien en place. L'Union tente de trouver des solutions mais Warleson n'a encore rien à faire.

Les Bruxellois trouvent finalement la faille via leur attaquant, Gustaf Nilsson. Amoura dépasse Van Der Bruggen et centre pour le Suédois, qui ouvre le score (0-1, 28e).

L'Union semble alors avoir fait le plus dur mais encaisse dans la foulée. Felipe Augusto égalise après vérification du VAR, après une main de Lemarechal (1-1, 33e).

Il ne se passera plus grand-chose dans cette première mi-temps, si ce n'est un coup franc de Puertas qui passe au-dessus du but.

L'Union montre un bien meilleur visage et repasse devant

Assez moyens dans le premier acte, les Unionistes remontent sur le terrain revigorés. Ils se ruent devant la cage de Warleson et sentent que c'est le moment de mettre un coup d'accélérateur.

Assez logiquement, ils repassent devant. Nilsson, trouvé dans le rectangle, sert parfaitement Castro-Montes, qui place le ballon hors de portée de Warleson (1-2, 50e).

Les visiteurs ne sont évidemment pas rassasiés et veulent enfoncer le clou. Suite à une faute de main de Warleson, l'Union tente une combinaison sur coup-franc mais la frappe d'Amoura est contrée. Amoura s'offre un solo dans le rectangle et tire, le ballon vient heurter la barre transversale (58e).

Groggy, le Cercle détient cependant de fortes ressources. Lemarechal se fraye un chemin sur le couloir gauche et centre en retrait, Teklab manque son dégagement mais Somers n'en profite pas (64e). Teklab a ensuite l'occasion de faire 1-3 mais tire dans le petit filet extérieur (69e).

La fin de match est assez nerveuse. Amoura tente de forcer le 1-3 mais sa frappe est contrée in extremis (79e). Moris doit intervenir plusieurs fois pour rassurer ses coéquiipiers. L'Union s'arrête un peu de jouer et le Cercle sent qu'il y a la place pour égaliser. Minda, trouvé dans le rectangle, remet de la tête pour Denkey. L'attaquant est un poil trop court (86e).

Mise en difficulté par moments face à une bonne équipe du Cercle, l'Union a su frapper aux bons moments et décroche la victoire qui lui permet de croire au titre jusqu'à la dernière journée. Anderlecht et le Club de Bruges ont désormais la pression, car c'est actuellement l'Union qui est en tête des Champions Play-offs !