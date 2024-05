Genk s'en sort bien contre l'Antwerp et profite de la victoire de l'Union contre le Cercle

Genk s'est offert le scalp de l'Antwerp ce lundi soir (1-0). Cela a cependant été un peu plus compliqué que prévu...

Genk accueillait l'Antwerp ce lundi soir. Les Anversois n'ont plus rien à gagner cette saison après des Play-offs catastrophiques et la défaite en finale de la Coupe de Belgique.

Genk, par contre, est toujours en course pour l'Europe et peut profiter de la défaite du Cercle de Bruges face à l'Union. Les Limbourgeois, désormais orphelins de Wouter Vrancken parti à La Gantoise, alignent le jeune prodige Kostas Karetsas.

Genk se promène, l'Antwerp totalement muet

En ce lundi de Pentecôte, les deux équipes mettent un certain temps avant de rentrer dans le match. Il ne se passe pratiquement rien dans les 20 premières minutes de jeu.

Genk, mieux dans le match, ouvre le score sur sa première réelle occasion. Parfaitement lancé en profondeur par un superbe service de Karetsas, Zeqiri s'en va tromper Lammens (20e).

L'Antwerp tente à peine de répondre. Les Anversois semblent complètement amorphes. De l'autre côté, El Ouahdi passe tout près du 2-0 (31e). La seule opportunité pour l'Antwerp sera une frappe d'Ilenikhena sur Vandevoordt (39e).

© photonews

Une deuxième mi-temps bien plus emballante

Alors que la première mi-temps était d'assez faible facture, la seconde période se déroule sur un rythme bien plus soutenu.

L'Antwerp sort de sa torpeur et propose enfin un jeu intéressant offensivement. Ilenikhena pense tromper Vandevoordt mais Sadick sauve à même la ligne (54e). Dans la foulée, Alderweireld reprend de volée un ballon qui passe juste à côté du but (56e).

Les Anversois sont à nouveau tout proches d'égaliser sur une frappe terrible d'Ondrejka, mais Vandevoordt a un superbe arrêt (61e). Genk a également des occasions, avec un sauvetage époustouflant de Lammens devant Kayembe (62e).

Très gros coup dur pour Ritchie De Laet...

Dans cette deuxième rencontre assez agréable, un fait de jeu intervient et va refroidir tout le monde : la blessure de Ritchie De Laet, qui retombe très mal après avoir sauté. Les images font froid dans le dos. Le latéral de l'Antwerp doit laisser sa place, en pleurs (69e).

Les deux équipes auront encore quelques occasions en fin de match. Genk via Fadera (81e), l'Antwerp via Ilenikhena et Udoh.

Genk a fait un très grand pas vers la 4e place. Ils comptent 1 point d'avance sur le Cercle avant la dernière journée.