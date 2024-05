Vers un nouveau scénario à la Westerlo-Genk ? Le Club et le Cercle pourraient se contenter d'un match nul

Le classement et le calendrier sont tels que le match du titre entre le Club et le Cercle pourrait se terminer en partage de frères ennemis. Un match nul pourrait arranger tout le monde.

Dimanche prochain, le FC Bruges n'a besoin que d'un point pour être sacré champion de Belgique. Les Blauw & Zwart ont fait un grand pas vers le titre en allant battre Anderlecht au Lotto Park (0-1) lors de la 9e journée de championnat.

De l'autre côté, le Cercle de Bruges a quant à lui encore un ticket européen à aller chercher... mais il existe un scénario lors duquel un point suffirait également aux Groen & Zwart. Pour cela, il faut que Genk s'incline ce lundi soir face à l'Antwerp.

Dans ce cas, même en cas de victoire de Genk dimanche, un point laisserait les Brugeois et les Limbourgeois à égalité, et le Cercle aurait alors l'avantage. Cela permettrait aux hommes de Miron Muslic de se qualifier directement pour l'Europe et d'évitrer le barrage contre La Gantoise.

Un Westerlo-Genk bis ?

Bien sûr, on imagine mal le Club de Bruges se contenter du match nul à domicile contre le grand rival alors qu'une victoire peut permettre d'éviter de trembler en fin de rencontre. Mais si les deux équipes sont à égalité et que le score suffit à tout le monde, on pourrait revivre un scénario comparable à Westerlo-Genk.

Notons que ce serait également le cas si Genk faisait un match nul ce soir puis n'allait pas gagner à l'Union, mais les dernières rencontres ayant lieu en même temps, le Cercle de Bruges ne devrait en théorie pas être au courant du résultat des Limbourgeois. Rappelons que c'était aussi le cas lors de Westerlo-Genk, mais on le sait : les scores des autres matchs finissent toujours par se savoir...