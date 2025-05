Le cauchemar prend fin pour les deux équipes : Genk bat Anderlecht et referme une saison à oublier

Genk et Anderlecht se sont affrontés pour clôturer leur parcours en Champions Play-Offs. Un match sans enjeu au classement, mais riche en occasions.

Ce dimanche, Genk et Anderlecht se retrouvaient à la Cegeka Arena pour boucler leur campagne de Champions Play-Offs. Un match sans réel enjeu. Genk était assuré de terminer troisième, Anderlecht n’avait plus aucune chance de les dépasser, même en cas de victoire. Pourtant, les deux équipes ont livré un match vivant, ponctué d’occasions et de moments d’intensité inattendus.

Les premières minutes ont été calmes, presque studieuses. Beaucoup de passes, peu de prises de risque. Mais dès la 6e minute, Genk a failli ouvrir le score. Arokodare Tolu récupère une mauvaise relance de Leander Dendoncker, frappe au but, mais Coosemans sort une belle parade.

Genk continue de pousser, s’installe dans le camp adverse, mais se fait surprendre. À la 18e minute, sur la première vraie opportunité anderlechtoise, Mario Stroeykens sert Yari Verschaeren dans la surface. Petit crochet, frappe du gauche en lucarne. Mike Penders est battu, 0-1. Mais la réaction de Genk est immédiate. Deux minutes plus tard, Zakaria El Ouahdi égalise sur un rebond.

Le match s’ouvre complètement. El Ouahdi manque une énorme occasion sur un face-à-face avec Colin Coosemans. Des occasions, du rythme, de l’imprécision et une première mi-temps animée.

Genk revient des vestiaires avec plus de tranchant. Christopher Baah sert Jarne Steuckers qui glisse à El Ouahdi. Le belgo-marocain ne rate pas l’occasion et signe un doublé 2-1 à la 51e minute. Anderlecht ne lâche rien. Ali Maamar trouve la barre à l’heure de jeu.

En fin de match, Genk gère sans prendre trop de risques. Kasper Dolberg tente une frappe dans la surface, mais Penders capte sans problème. Score final : 2-1, même résultat qu’à l’aller. Une victoire qui ne change rien au classement, mais qui permet à Genk de finir sur une bonne note.