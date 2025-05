🎥 C'est une surprise : voici le but de la saison en Jupiler Pro League

Le but de Konstantinos Karetsas contre La Gantoise a été élu "but de la saison" en Jupiler Pro League.

Ce lundi soir, au lendemain du sacre de l'Union Saint-Gilloise, les Pro League Awards se tiennent à Anvers. Huit récompenses individuelles seront décernées au cours de la soirée.

Parmi elles, celle du plus beau but de la saison. Dix candidats avaient été élus par la Pro League, et les supporters avaient la possibilité de voter (lire ici).

Alors que beaucoup s'attendaient à voir le but de Luka Vuskovic (Westerlo) contre le Club de Bruges récompensé, c'est celui de Konstantinos Karetsas qui a été élu.

Le jeune joueur du Racing Genk avait envoyé une frappe enroulée du pied gauche dans la lucarne de Tom Vandenberghe, resté impuissant.

Pendant la soirée, d'autres prix seront remis, comme lui du joueur de la saison en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League, en Lotto Super League, mais aussi le prix du meilleur projet social et celui du meilleur entraîneur.