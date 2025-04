Même la quatrième place ne sera pas un cadeau : Anderlecht ne parvient pas à battre un très faible Antwerp

Il y avait mieux à faire pour passer son dimanche de Pâques que de regarder cet Anderlecht-Antwerp. Les deux équipes ont offert un bien triste spectacle, sans parvenir à se départager.

On ne s'attendait à rien, et on a quand même été déçu par le niveau de cet Anderlecht-Antwerp, duel d'équipes hors-forme dans ces Playoffs. Les deux ont licencié leur coach en espérant un électrochoc, les deux ont entamé leurs PO1 par un 0/9... et si Hubert et De Roeck ont regardé ce match, ils ont dû bien rire.

C'est simple : en première période, il ne se passera à peu près rien. Anderlecht tente de construire mais perd assez vite sa précision ; seul Nilson Angulo, désespérément cherché côté droit, va amener un peu de folie avec quelques grigris. Le fait qu'ils soient accueillis avec tant d'enthousiasme prouve bien la famine du Lotto Park.

L'Antwerp, de son côté, est fidèle à lui-même : costaud derrière, et bien emmené par le trio Janssen-Kerk-Chery devant, qui tente tant bien que mal de faire jailli la flamme. Seules quelques frappes lointaines de Janssen et Chery alerteront vaguement Coosemans, au final moins tranquille que Lammens dans cette première période.

L'Antwerp inquiète Anderlecht

Quel qu'ait été le discours à la pause, il ne change rien : le même rythme de sénateur s'installe au retour des vestiaires. Un rythme qui peut réussir à l'Antwerp : en marchant, Chery est à l'aise, il décale Praet dont le centre force Coosemans à une intervention de justesse devant Kerk (57e).

En réalité, on a la sensation que dans cette absence de jeu collectif des deux côtés, c'est le Great Old qui a les individualités pour créer quelque chose : Gyrano Kerk et Tjaronn Chery commencent à amener du danger, mais la défense Mauve & Blanc tient bon. Le stade gronde cependant, constatant la mainmise du Great Old sur le jeu à partir de la 60e environ.

Il faudra le dernier quart d'heure et les changements de Hasi pour voir un peu de rythme s'installer : César Huerta place sa tête hors du cadre sur un bon centre d'Ashimeru (82e), tandis que Lammens doit enfin sorti un grand arrêt devant Thorgan Hazard qui avait pris le meilleur sur Odoi (87e). Le portier anversois doit encore s'employer sur un centre d'Angulo que Dendoncker est proche de reprendre, puis sur une frappe croquée de Hazard (89e).

Ce sera trop peu et trop tard : alors qu'enfin, on commence à assister à un match de football engagé et à quelques occasions par-ci par-là, le match se termine sur un score de 0-0 bien logique au vu du spectacle proposé avant ça. La Gantoise peut en profiter... avant une double confrontation face au RSCA.