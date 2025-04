Le Club de Bruges ne fait qu'une bouchée de la Gantoise : les Brugeois prennent la tête du championnat

Le Club de Bruges n'a laissé aucune chance à La Gantoise en s'imposant 5-0 à l'extérieur. Une victoire écrasante qui propulse les Brugeois en tête du championnat, devant Genk et l'Union, dans un match totalement maîtrisé de bout en bout.

Dans un match crucial pour la tête du championnat, le Club de Bruges a frappé fort et sans pitié ce dimanche soir en s’imposant 0-5 sur la pelouse de La Gantoise. Un succès éclatant qui permet aux Brugeois de s’emparer seuls de la première place du classement avec 42 points, profitant pleinement de la défaite de Genk face à l’Union. Le scénario de la rencontre a vite tourné à la démonstration, dans un match à sens unique.

Le début de la rencontre laissait pourtant présager un affrontement équilibré. Pendant les cinq premières minutes, les deux formations se sont contentées de se jauger. Mais très vite, la machine brugeoise s’est mise en route. À la 7e minute, Christos Tzolis signalait déjà sa présence en manquant une grosse occasion, finalement annulée pour hors-jeu. Deux minutes plus tard, il ouvrait le score sur une passe lumineuse d’Hans Vanaken, qui célébrait pour l’occasion son 500e match sous les couleurs du Club.

À peine le temps de reprendre son souffle que le Club doublait la mise sur penalty, toujours par Tzolis, auteur d’un doublé express dès la 13e minute. Le Grec inscrit ainsi son 12e but en Pro League et assomme des Gantois complètement perdus. Bruges campe alors dans la moitié de terrain adverse, étouffant chaque tentative de relance. Les hommes de Danijel Milicevic sont méconnaissables, incapables de répondre, même timidement.

Bruges continue de dérouler et multiplie les occasions. Ferran Jutgla, très actif, manque de peu le 0-3 après une récupération au milieu de terrain. À la 34e minute, Kyriani Sabbe s'invite à la fête avec une volée splendide à la réception d’un centre précis, creusant encore l’écart. À la mi-temps, le constat est implacable : 0-3, aucun tir cadré pour La Gantoise, une seule équipe sur le terrain.

La seconde période ne change rien à la physionomie du match. Bruges garde le contrôle tandis que La Gantoise reste apathique. Jutgla manque une nouvelle occasion dans la surface, avant que le jeune Romeo Vermant ne vienne corser l’addition. Seul face au but après une passe de Joel Ordonez, il inscrit le quatrième but des siens à l’heure de jeu. La défense gantoise s’écroule totalement et offre à Tzolis une nouvelle passe décisive pour permettre à Vermant de s’offrir un doublé à la 66e minute. 0-5 : le score est lourd, mais reflète parfaitement la domination brugeoise.

Cette victoire éclatante permet au Club de Bruges de prendre seul la tête du championnat, un retournement impressionnant quand on se souvient qu’ils n’avaient pas battu La Gantoise lors de la phase classique (défaite 2-4, puis un partage 1-1).