David Hubert a gagné, mais critique l'arbitrage du derby bruxellois : "On savait comment ça allait se finir"

Malgré la victoire de son équipe, David Hubert a émis une critique à l'encontre de l'arbitrage après le derby bruxellois à Anderlecht. Selon lui, les arbitres font preuve de trop de laxisme dans les premières minutes.

David Hubert s'est montré assez critique envers l'arbitrage après le derby bruxellois remporté par ses Unionistes sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht. Mais naturellement, sa réflexion ne concernait pas l'expulsion de Killian Sardella.

"L'arbitre et la VAR sont là pour prendre ces décisions. On voit un mouvement de tête, mais s'il a touché Guilherme ou non, je ne sais pas. Il faut savoir se maîtriser dans des matchs comme celui-ci, évidemment."

David Hubert aimerait moins de laxisme en début de match

Mais Hubert a profité de l'occasion pour évoquer un autre problème auquel il est confronté. Face au Club de Bruges, Ross Sykes avait été victime d'une grosse faute dès la première minute. Cette fois, c'est Kamiel Van de Perre qui s'est retrouvé au sol dès les premières secondes après une violente poussée.

"C'est la deuxième fois qu'un tacle incompréhensible se produit après quelques minutes à peine. Je sais qu'ils veulent marquer les esprits et montrer leur présence, mais apparemment, tout est permis pendant la première minute. Et puis, un peu plus tard, on a droit au premier carton jaune."

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Selon lui, c'est pour cette raison que la situation a dégénéré juste avant la mi-temps. "La frustration est vraiment montée des deux côtés, et on le sentait bien. On savait tous comment ça allait se terminer. Il faut gérer ça intelligemment, mais il faut aussi en discuter."