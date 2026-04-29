Où l'Union jouera-t-elle en Europe ? Le Stade Roi Baudouin pourrait n'être qu'un choix protocolaire

L'Union Saint-Gilloise s'apprête à vivre une nouvelle aventure européenne, mais une question revient sans cesse : dans quel stade disputera-t-elle ses matches à domicile ? Les Bruxellois ont officiellement choisi le Stade Roi Baudouin, mais cela pourrait ne pas être leur dernier mot.

Le club a récemment obtenu officiellement sa licence européenne et, grâce à ses excellents résultats en championnat, est d'ores et déjà assuré de disputer l'Europe. Avec une place de choix dans les Champions’ Play-offs, une participation à la Ligue des Champions est même en ligne de mire, ce qui ne fait qu'accroître les enjeux.

Comme le Stade Joseph Marien ne répond pas aux normes de l'UEFA (catégorie 4), l'Union doit de nouveau se délocaliser. Dans le dossier de licence, le Stade Roi Baudouin a été désigné comme stade hôte. De la sorte, le club s'assure de remplir toutes les conditions.

Ce n'est toutefois pas nécessairement le choix définitif, selon Sudinfo. En interne, on insiste sur le fait qu'il s'agit avant tout d'une démarche administrative. Pour obtenir la licence, un stade doit être communiqué dans les délais, sans que cela n'empêche des changements ultérieurs.

L'Union de retour au Lotto Park ?

Un retour au stade national suscite d'ailleurs des sentiments mitigés. Lors de précédentes campagnes européennes, l'affluence est restée en deçà des attentes et l'état de la pelouse avait été critiqué. L'Union examine donc aussi des alternatives plus en phase avec le club et ses supporters.

L'une des pistes mène de nouveau au Lotto Park, où l'Union a déjà disputé des rencontres européennes. Ce stade est plus compact et plus facilement accessible, ce qui le rend attractif pour la base de supporters. Reste à voir si Anderlecht donnera son accord et s'il jouera lui aussi sur la scène continentale. D'autres stades belges répondant aux exigences de l'UEFA demeurent également envisageables.



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Le nouveau stade plus que jamais attendu par la direction

Entre-temps, ce dossier souligne une fois encore la nécessité d'un stade moderne propre au club. L'Union planche depuis des années sur une nouvelle enceinte sur le site de Bempt à Forest. Un obstacle important a été levé récemment lorsque le gouvernement bruxellois a rejeté un recours contre le projet.

Ce n'est pas pour autant que l'affaire est réglée. D'autres procédures juridiques peuvent encore suivre et le permis de construire n'est pas définitivement acquis. Si tout se déroule comme prévu, le club espère obtenir de la clarté sur le dossier d'ici l'automne.