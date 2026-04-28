Christian Burgess, soutien inattendu de Killian Sardella : "Je n'ai pas vu grand-chose, mais..."

Exclu juste avant la pause du derby bruxellois, dimanche, Killian Sardella a reçu le soutien inattendu de Christian Burgess, qui n'aurait pas brandi de carton rouge au défenseur latéral d'Anderlecht, et qui se serait contenté d'un avertissement.

Les réactions sont nombreuses depuis l'exclusion de Killian Sardella juste avant la mi-temps du derby bruxellois entre le Sporting d'Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise.

Selon le camp dans lequel on se range, les avis concernant cette phase divergent, mais Jonathan Lardot, patron des arbitres, a tranché ce lundi, estimant que Bram Van Driessche avait bien fait d'appeler Jasper Vergoote pour qu'il modifie sa décision et exclue Sardella, qui avait alors reçu une carte jaune au même titre que Guilherme Smith.

Christian Burgess n'aurait pas exclu Killian Sardella

Après la rencontre, le défenseur latéral d'Anderlecht a reçu le soutien inattendu de l'un de ses adversaires, Christian Burgess. Selon le défenseur central anglais de l'Union, la rencontre aurait dû se poursuivre à 11 contre 11, et pas avec un homme en moins chez les Mauves.

"Selon moi, cela aurait très bien pu rester un carton jaune. Je n'ai pas vu grand-chose, mais visiblement, le VAR si. Ce carton rouge a cassé le rythme du match. C'est dommage, car il était très agréable à jouer", déclarait-il au coup de sifflet final.

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"Je préfère largement jouer à onze contre onze. C'est dommage pour ce garçon (sic) d'avoir dû quitter la pelouse aussi tôt", a déclaré Christian Burgess, d'une réaction pleine d'empathie pour Killian Sardella, qui risque jusqu'à trois matchs de suspension. "Cette supériorité numérique nous a toutefois aidés", a-t-il conclu.