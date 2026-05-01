Le RSC Anderlecht s'offre un jeune talent de l'Union Saint-Gilloise

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Le RSC Anderlecht s'offre un jeune talent de l'Union Saint-Gilloise
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ces dernières années, plusieurs jeunes talents de Neerpede ont choisi de quitter Anderlecht pour d'autres clubs - et notamment l'Union Saint-Gilloise. Cette fois, l'un d'eux fait le chemin inverse.

L'attaquant allemand de 16 ans Maximilian Chmielewski a quitté l'Union SG pour rejoindre le RSC Anderlecht. Le jeune joueur l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux, via une publication Instagram. 

Issu de la génération 2010, Chmielewski évoluait cette saison avec les U18 et U19 de l'Union, qu'il avait rejoint il y a deux ans. Il continuera désormais sa carrière en Mauve & Blanc. 

Maximilian Chmielewski va tenter de se faire une place au RSCA 

"C'est avec une immense fierté que je rejoins le RSC Anderlecht. Un nouveau chapitre dans mon histoire, qui est loin d'être terminée", déclare Maximilian Chmielewski sur les réseaux sociaux. "J’aimerais remercier l’Union Saint-Gilloise pour la confiance qu’ils ont eue en moi, ainsi que tout le staff qui m’a accompagné durant ces deux saisons et tous mes coéquipiers avec qui j’ai partagé le terrain".

"Je tiens également à souligner que ceci n’est pas seulement le fruit de mon travail, mais surtout celui de ma famille et de tout mon entourage, qui m’ont toujours soutenu, même lorsque tout n’allait pas bien", conclut le jeune attaquant aux racines polonaises. 

L'objectif à court et moyen terme de Chmielewski sera de se faire une place dans le noyau du RSCA Futures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Union SG

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/05: Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/05: Scherpen

07:30
Pas loin du simple au double : le 'talisman' d'Anderlecht de retour contre le Club de Bruges

Pas loin du simple au double : le 'talisman' d'Anderlecht de retour contre le Club de Bruges

09:00
L'Union sera-t-elle coopérative ? Un demi-finaliste européen pense à Kjell Scherpen

L'Union sera-t-elle coopérative ? Un demi-finaliste européen pense à Kjell Scherpen

07:30
Comme à l'aller ? Charleroi peut filer un joli coup de main au Standard mais face à deux retours de taille

Comme à l'aller ? Charleroi peut filer un joli coup de main au Standard mais face à deux retours de taille

09:30
La mission se complique : très mauvaise opération pour Axel Witsel

La mission se complique : très mauvaise opération pour Axel Witsel

08:30
Andi Zeqiri au bord d'une relégation complètement inattendue : "Il gesticule plus qu'il n'aide l'équipe"

Andi Zeqiri au bord d'une relégation complètement inattendue : "Il gesticule plus qu'il n'aide l'équipe"

08:00
L'Union ou Bruges ? Pour Jérémy Taravel, l'équipe la plus forte ne fait pas de doute

L'Union ou Bruges ? Pour Jérémy Taravel, l'équipe la plus forte ne fait pas de doute

19:30
Une deuxième titularisation en carrière contre le Standard ? "C'est un petit gars ambitieux"

Une deuxième titularisation en carrière contre le Standard ? "C'est un petit gars ambitieux"

07:00
"Pas besoin d'une autorisation de Washington" : l'Iran défie Donald Trump pour la Coupe du Monde !

"Pas besoin d'une autorisation de Washington" : l'Iran défie Donald Trump pour la Coupe du Monde !

06:30
"Ça change beaucoup de choses pour eux, pas pour nous" : Ivan Leko très ferme avec Anderlecht

"Ça change beaucoup de choses pour eux, pas pour nous" : Ivan Leko très ferme avec Anderlecht

20:30
Un match pour du beurre plus disputé que prévu : le vainqueur des Playdowns est connu

Un match pour du beurre plus disputé que prévu : le vainqueur des Playdowns est connu

22:43
La flamme brûle toujours au Standard : "Je sens mes joueurs plus galvanisés que paralysés"

La flamme brûle toujours au Standard : "Je sens mes joueurs plus galvanisés que paralysés"

22:30
"Quel match désastreux" : après avoir snobé PSG - Bayern pour de la League One, Guardiola persiste

"Quel match désastreux" : après avoir snobé PSG - Bayern pour de la League One, Guardiola persiste

22:00
"La sympathie pour l'Union a disparu cette saison" : David Hubert réagit aux critiques après le derby

"La sympathie pour l'Union a disparu cette saison" : David Hubert réagit aux critiques après le derby

15:30
11
Rafiki Saïd incertain, un retour important pour le Standard face à l'Antwerp

Rafiki Saïd incertain, un retour important pour le Standard face à l'Antwerp

21:40
Ivan Leko prévient Anderlecht : "Une erreur peut être fatale : nous devons gagner"

Ivan Leko prévient Anderlecht : "Une erreur peut être fatale : nous devons gagner"

18:30
Plus heureux que Daan Heymans et Thomas Henry ? Venise de retour en Serie A, deux Belges à la fête

Plus heureux que Daan Heymans et Thomas Henry ? Venise de retour en Serie A, deux Belges à la fête

21:20
Du jamais vu : quand le retour de Domenico Tedesco perturbe deux aéroports européens

Du jamais vu : quand le retour de Domenico Tedesco perturbe deux aéroports européens

21:00
Plusieurs retours importants : comment Charleroi pourrait réaliser le gros coup du week-end

Plusieurs retours importants : comment Charleroi pourrait réaliser le gros coup du week-end

20:00
Jorthy Mokio, le drôle de coup de pression : comment doit réagir l'Union Belge ?

Jorthy Mokio, le drôle de coup de pression : comment doit réagir l'Union Belge ?

19:00
3
Jeremy Taravel revient sur le derby bruxellois et tacle un unioniste : "On le sait, il s'en tire toujours"

Jeremy Taravel revient sur le derby bruxellois et tacle un unioniste : "On le sait, il s'en tire toujours"

12:00
3
Un natif de Liège rêve de Coupe du Monde : "S'ils m'appellent, je réponds présent"

Un natif de Liège rêve de Coupe du Monde : "S'ils m'appellent, je réponds présent"

18:00
Jorthy Mokio réagit à la rumeur qui annonce son changement de sélection en faveur du Congo

Jorthy Mokio réagit à la rumeur qui annonce son changement de sélection en faveur du Congo

17:30
6
Un transfert qui ferait hurler : Romelu Lukaku intéresse le grand rival d'un de ses anciens clubs

Un transfert qui ferait hurler : Romelu Lukaku intéresse le grand rival d'un de ses anciens clubs

17:00
2
Passé par le banc, Josué Homawoo ne s'en fait pas : "Pas besoin d'explications du coach"

Passé par le banc, Josué Homawoo ne s'en fait pas : "Pas besoin d'explications du coach"

16:00
Nathan De Cat de retour... et bientôt César Huerta ? Les bonnes nouvelles de l'infirmerie d'Anderlecht

Nathan De Cat de retour... et bientôt César Huerta ? Les bonnes nouvelles de l'infirmerie d'Anderlecht

10:30
Le duel avec Kompany a laissé Luis Enrique tendu : "Il y a des opinions de merde"

Le duel avec Kompany a laissé Luis Enrique tendu : "Il y a des opinions de merde"

15:00
Damso, écarté en 2018, se lâche sur l'hymne des Diables : "Du racisme systémique"

Damso, écarté en 2018, se lâche sur l'hymne des Diables : "Du racisme systémique"

14:33
Dender va tout donner pour se maintenir : Yannick Ferrera a un plan très clair

Dender va tout donner pour se maintenir : Yannick Ferrera a un plan très clair

14:00
Situation délicate à l'Union SG avant la finale de la Coupe : plusieurs joueurs menacés de suspension

Situation délicate à l'Union SG avant la finale de la Coupe : plusieurs joueurs menacés de suspension

01/05
Devenu Diable Rouge sous Rudi Garcia, un binational décide finalement de changer de sélection !

Devenu Diable Rouge sous Rudi Garcia, un binational décide finalement de changer de sélection !

13:30
7
Trois retours de blessure pour le Bayern de Vincent Kompany avant le match retour face au PSG ?

Trois retours de blessure pour le Bayern de Vincent Kompany avant le match retour face au PSG ?

13:00
Restera, ne restera pas ? L'avenir de Hansi Flick au Barça est tranché

Restera, ne restera pas ? L'avenir de Hansi Flick au Barça est tranché

12:40
Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

01/05
Excellente nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre veut et va prolonger l'aventure en Bavière

Excellente nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre veut et va prolonger l'aventure en Bavière

12:20
Un avenir incertain pour Moussa Diarra à Anderlecht : l'arrivée d'Antoine Sibierski pourrait tout changer

Un avenir incertain pour Moussa Diarra à Anderlecht : l'arrivée d'Antoine Sibierski pourrait tout changer

01/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 6
STVV STVV 20:45 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 03/05 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 03/05 FC Bruges FC Bruges

Play-offs 2

 Journée 6
Westerlo Westerlo 16:00 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 18:15 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 09/05 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved