Le RSC Anderlecht s'offre un jeune talent de l'Union Saint-Gilloise

Ces dernières années, plusieurs jeunes talents de Neerpede ont choisi de quitter Anderlecht pour d'autres clubs - et notamment l'Union Saint-Gilloise. Cette fois, l'un d'eux fait le chemin inverse.

L'attaquant allemand de 16 ans Maximilian Chmielewski a quitté l'Union SG pour rejoindre le RSC Anderlecht. Le jeune joueur l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux, via une publication Instagram.

Issu de la génération 2010, Chmielewski évoluait cette saison avec les U18 et U19 de l'Union, qu'il avait rejoint il y a deux ans. Il continuera désormais sa carrière en Mauve & Blanc.

Maximilian Chmielewski va tenter de se faire une place au RSCA

"C'est avec une immense fierté que je rejoins le RSC Anderlecht. Un nouveau chapitre dans mon histoire, qui est loin d'être terminée", déclare Maximilian Chmielewski sur les réseaux sociaux. "J’aimerais remercier l’Union Saint-Gilloise pour la confiance qu’ils ont eue en moi, ainsi que tout le staff qui m’a accompagné durant ces deux saisons et tous mes coéquipiers avec qui j’ai partagé le terrain".



"Je tiens également à souligner que ceci n’est pas seulement le fruit de mon travail, mais surtout celui de ma famille et de tout mon entourage, qui m’ont toujours soutenu, même lorsque tout n’allait pas bien", conclut le jeune attaquant aux racines polonaises.

L'objectif à court et moyen terme de Chmielewski sera de se faire une place dans le noyau du RSCA Futures.