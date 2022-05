La Gantoise envoie Malines en vacances et attend le résultat de Genk

Une fin de match totalement folle a eu raison des derniers espoirs malinois !

Malines, dont la défense était déforcée, faisait ce qui était possible au niveau du 11 de départ. Tout le contraire de La Gantoise, qui récupérait et alignait Hanche-Olsen. Owusu et Nurio étaient titularisés au milieu, tout comme Malede en lieu et place de Tissoudali.

Malines se ménageait les premières occasions. Mrabti plaçait à côté (16e), Cuypers voyait sa frappe déviée in extremis (18e). Excellent retour ensuite d'Owusu pour éviter Malines de faire 1-0 (22e).

La Gantoise, pas vraiment inspirée offensivement, répondait avec un excellent travail de Malede et une frappe juste à côté du cadre de Vadis-Odjidja (24e). Sans vraiment forcer et malgré un pressing parfois gênant des Malinois, La Gantoise prenait l'avantage sur corner. Ngadeu reprenait au premier poteau et faisait 0-1 (36e).

Davy Roef allait ensuite sortir le grand jeu. Après un arrêt superbe mais "inutile" devant un tir à bout portant de Shved, le gardien de La Gantoise sauvait un penalty de Mrabti accordé après vérification du VAR. Le portier se détendait bien et détournait la frappe (45e+4).

Malines aura tout tenté

L'ancien gardien d'Anderlecht continuait sur sa lancée et captait ensuite une frappe à ras de terre de Shved après un beau solo (47e), puis dégoûtait Storm (53e).

Hein Vanhaezebrouck faisait monter ensuite ses titulaires habituels De Sart et Tissoudali, ainsi qu'Okumu et Bezus. Toujours sans vraiment hausser son niveau de jeu, Gand était tout près de plier le match avec une frappe du nouveau venu ukrainien qui s'écrasait sur le poteau (71e) et une occasion pour le Marocain détournée par Coucke puis enroulée à côté par le Belge (73e).

Malines poussait ensuite dans le dernier quart d'heure mais se montrait bien trop maladroit, à l'instar d'Engvall ou de Schoofs. Très peu d'espaces étaient laissés par une solide défense gantoise. Cuypers, assez discret jusqu'ici, se retournait magnifiquement et poussait Godeau à la faute. Hairemans, monté au jeu, s'avancait ensuite et catapultait son coup-franc dans la lucarne de Roef (88e).

La fin de match était folle. Schoofs puis Bezus manquaient la mire, avant que sur la dernière occasion du match De Sart soit lancé en profondeur et glisse à Tissoudali. Le Marocain lui remettait puis voyait le cuir être repoussé dans ses pieds par Coucke (90e + 3).

Malines est officiellement en vacances mais n'aura pas démérité. La Gantoise peut remporter les Europe Play-offs en cas de défaite de Genk face à Charleroi ce soir.