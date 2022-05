Malines condamne les agissements d'un fan après le match face à La Gantoise

Le KV Malines a communiqué via Twitter avoir visionné "les images d'une personne du box I crachant en direction d'un joueur de l'équipe visiteuse" après la défaite hier au stade Derrière les Casernes face à La Gantoise (1-2). "Soyons clairs, cela n'a pas sa place dans notre stade, ni dans aucun stade de football", poursuit le club.

Malines a également communiqué que les images avaient été transmises à leur équipe de sécurité et que des "mesures appropriées" seront prises. La Gantoise a répondu en remerciant le club pour sa rapidité de réaction.

De beelden van een persoon in Vak I die spuwt in de richting van een speler van de bezoekende ploeg hebben ons bereikt. Laat ons duidelijk zijn, dit hoort niet thuis in ons stadion, in geen enkel voetbalstadion. (1/2)