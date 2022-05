L'énorme soutien des supporters atténue la déception de Malines en Playoffs 2 : "Ils voient que nous avons tout donné cette saison"

Un douloureux 0 à 9 pour Malines en Playoffs 2. Un verdict lourd. L'énorme soutien des supporters montre que le KaVé méritait beaucoup mieux.

Genk à l'extérieur, La Gantoise à l'extérieur et à domicile : dans aucun de ces matchs, Malines n'a été inférieur à son adversaire. Cependant, les trois matchs se sont soldés par une défaite. Si le match à domicile contre Gand a également été perdu, c'est grâce au but de Tissoudali (1-2) dans le temps additionnel.

Cependant, il semblait que Malines pouvait encore arracher un match nul in extremis. "Je pense que nous avons tout misé sur la victoire et ensuite il est difficile de tout fermer derrière", a déclaré le gardien Gaëtan Coucke. "Gent est sorti rapidement. J'ai poussé légèrement, Alec Van Hoorenbeeck a poussé légèrement et puis c'était le but à la fin."

Le 0 sur 9 s'explique également par le fait que l'attaquant vedette Huygo Cuypers n'arrive pas à marquer de buts, alors qu'il avait auparavant une période où il marquait sans relâche. "Bien sûr, c'est frustrant", a déclaré l'attaquant. "Je pense que tous les attaquants traversent des périodes sans marquer. Cela n'enlève rien à ce que je peux apporter à l'équipe. Il faut parfois que la balle tombe bien et ça n'a pas vraiment été le cas lors des derniers matchs."

Toujours enthousiaste

Remarquable : les supporters soutiennent toujours pleinement l'équipe et même après le match à domicile contre Gand, ils ont continué à chanter comme s'ils avaient gagné. "Je pense que les supporters étaient très contents car nous étions toujours enthousiastes et nous leur avons offert une bonne saison. Vous ne pouvez probablement pas obtenir cela ailleurs. Chapeau pour nous, nos supporters", a souligné Coucke.

"Cela a aidé que les fans aient fait un effort supplémentaire, c'est agréable de voir comment ils réagissent après le match", Hugo Cuypers voit les choses de la même manière. "Ils voient aussi que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour gagner ce match et que nous avons tout donné pendant toute la saison".

Cela a rappelé à Geoffry Hairemans cet autre public enthousiaste. "Lorsque vous mouillez votre maillot ici, les fans l'apprécient. C'est un peu la même chose à l'Antwerp, mais avec nous, c'était un peu mieux sur le terrain qu'avec eux dans ce 0-4. Je suis aussi allé regarder le match Antwerp-Anderlecht, c'était dommage de devoir voir ça."