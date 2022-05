Malines n'a pourtant pas démérité : "Du beau football, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous"

Le Malinwa s'est incliné en fin de match face à La Gantoise (1-2).

Pourtant, cette défaite ne reflète pas vraiment le jeu proposé par Malines ce mardi. Les hommes de Wouter Vrancken ont beaucoup tenté et leur sentiment d'être mal payés peut paraître compréhensible. Gaetan Coucke, le gardien du KVM, ressentait en tout cas cela au coup de sifflet final. "Nous pratiquons un beau football depuis quelques matchs, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est dommage. Au final, nous sommes allés chercher les trois points et les supporters l'ont clairement apprécié", s'est exprimé Coucke aux médias du club.

Malines n'a maintenant plus rien à jouer dans ces Europe Play-offs. "Les deux prochains matchs sont moins importants maintenant, mais nous avons un bon groupe qui peut se motiver mutuellement pour de tels matchs", considère Coucke.

Il faut parfois savoir gagner en jouant "moche"

"Nous n'avons pas profité de nos bons moments ce soir", regrette Hugo Cuypers, qui a provoqué le coup-franc converti par Hairemans. "Nous avons joué de bons matchs, mais sans résultats à chaque fois. Si l'on veut rivaliser avec les grands, il faut aussi être capable de gagner en jouant "moche" parfois et être capable de mettre le bloc. Nous avons choisi de jouer un football bien ficelé et cela ne nous a pas donné assez de points pour pouvoir nous battre jusqu'au bout."

L'attaquant a également eu une pensée envers les supporters Sang et Or : "A la fin, il y a eu un beau geste de la part des supporters. Il était clair qu'ils ont apprécié la façon dont nous avons joué cette saison. On y est allés à chaque fois."