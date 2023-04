Mené par Westerlo, Gand évite la crise et met la pression sur le Standard

La Gantoise commence son parcours en Europe Playoffs par une victoire, Pourtant, le début de match n'augurait pas une grande soirée face à Westerlo.

Au niveau de l'ambiance, ces Europe Playoffs auront commencé en mode mineur. Après la non-qualification pour le top 4, la Ghelamco Arena était littéralement desertée par ces supporters pour la première rencontre de La Gantoise face à Westerlo. Il aura fallu un peu plus d'une demi-heure pour les premiers sifflets des quelques milliers de fidèles.

Il faut dire qu'en matière de niveau de jeu, la dernière ligne droite de la saison a également commencé au petit trot. Si les Gantois affichaient de bonnes intentions dès les premières minutes, notamment via des transversales très précises qui offraient à Matisse Samoise et surtout Hyun-Seok Hong beaucoup de situations de supériorité sur les flancs, les occasions se sont longtemps faites attendre.

Hein Vanhaezebrouck pourra se montrer satisfait de la prestation des sien...dans les deux premiers tiers du terrain. Car dans le rectangle de Westerlo, les Buffalos ont eu toutes les peines du monde à mettre Sinan Bolat à contribution en première période (une seule frappe cadrée). Malgré beaucoup de mouvement, les mauvais choix se sont enchaînées dans la surface, à l'image d'un Tarik Tissoudali titulaire à la place de Gift Orban et apparu en manque de confiance et de sponatanéité, pourtant sa force, ballon au pied face au but.

Le mérite en revenait également à une équipe de Westerlo très compacte et qui ouvrait même le score sur ce qui n'était qu'une demi-occasion : face à des Gantois défendant à reculons, Matthias Fixelles avancait sans être attaqué, jusqu'à décocher une frappe flottante des 20 mètres qui trompait Paul Nardi, lui aussi très peu mis à contribution (0-1).

En leader virtuel des Europe Playoffs, Westerlo reprenait la seconde mi-temps de manière très tranquille, déterminé à ne pas emballer la rencontre. Peut-être trop tranquille. Sur un ballon excentré vers Cuypers, la défense oubliait complètement de surveiller Hong, qui avait initié l'action, et qui la concluait d'un plat du pied à bout portant au petit rectangle pour l'égalisation (52e).

En même temps que les supporters gantois se réveillaient, le bloc campinois sombrait de plus belle en dégageant plein axe un centre venu de la droite, tout profit pour Sven Kums qui profitait également d'une intervention peu décidée de Sinan Bolat sur sa ligne pour le 2-1 dans une Ghelamco Arena plus bruyante que jamais. Le score aurait même pu passer à 3-1 à l'heure de jeu si Bryan Reynolds n'avait pas sauvé sur sa ligne une petite louche tentée par Tarik Tissoudali pour lober Bolat.

Cela se joue également à quelques centimètres pour Joseph Okumu sur une reprise de la tête sur corner, alors que Sinan Bolat avait manqué sa sortie. Malgré une équipe de Westerlo qui s'est remise la tête à l'endroit via plusieurs changements offensifs, La Gantoise gérait sa fin de match et alourdissait même la marque grâce à une reprise de Gift Orban, monté au jeu et bien servi par une déviation de la tête d'Hugo Cuypers (3-1).

De quoi mettre fin à une série de cinq match sans marquer et faire le break quelques minutes avant la fin de la rencontre. Grâce à cette réaction, Gand prend cinq points d'avance sur son adversaire du soir et met aussi la pression sur le Standard, qui compte trois unités de moins avant son déplacement au Cercle de Bruges demain.