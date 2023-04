Gand revient de loin avant de défier le Standard : "Ils savent ce que nous avons enduré cette saison"

Gand s'est fait peur face à Westerlo mais l'a tout de même emporté. Un soulagement pour Hein Vanhaezebrouck.

Avec à peine 8000 supporters, la Ghelamco Arena n'était que très peu remplie pour le début des European Playoffs de La Gantoise face à Westerlo. Mais à l'image des fans présents, Gand a élevé son niveau en deuxième mi-temps pour renverser la situation après avoir concédé l'ouverture du score.

En interview d'après-match, Hein vanhaezebrouck a confirmé avoir apprécié la réaction des siens : "Nous avons contrôlé la première mi-temps, sans être dangereux. Nous n'étions pas assez tranchants, mais nous n'avons pratiquement rien donné. Soudain, il y a eu un tir qui a échappé à tout le monde et nous étions menés 0-1. A la mi-temps, nous avons fait des ajustements et nous avons pris le contrôle du match. Nous avons été récompensés par des occasions et des buts. Je suis fier de mon groupe de joueurs".

Mais il a également tenu à remercier les supporters, du moins ceux qui ont continué à soutenir l'équipe : "Je tenais également à tirer mon chapeau aux supporters et surtout le noyau dur derrière le but. Ils ne se sont pas tus une seconde aujourd'hui, ils ont continué à chanter de la première à la dernière minute. C'est phénoménal. Le stade n'était qu'à moitié plein, beaucoup étaient restés chez eux, mais pas eux. Ils ont pris l'équipe en remorque et ont montré qu'ils étaient derrière nous. Pour moi, c'était aussi un signe qu'ils savent ce que nous avons enduré cette saison et qu'ils apprécient que nous continuions à aller de l'avant. Chapeau, j'ai trouvé ça génial". L'ambiance risque d'être un rien plus hostie aux Gantois lors du prochain match, en dépalcement au Standard.