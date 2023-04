Malgré un nouveau but, Gift Orban ne décolère pas envers Hein Vanhaezebrouck

Gift Orban a commencé la rencontre d'hier soir face à Westerlo sur le banc. Une décision d'Hein Vanhezebrouck qui ne passe pas pour le Nigérian.

Malgré la lourde blessure de Laurent Depoitre, Hein Vanhaezebrouck continue d'avoir le choix des armes à la pointe de l'attaque buffalo. C'est ainsi que face à Westerlo, il a placé Gift Orban (muet depuis cinq matchs) sur le banc, pour relancer Tarik Tissoudali et redonner du rythme à ce dernier après sa longue blessure.

Mais après avoir inscrit 14 buts sur ses 16 premiers matchs, Gift Orban n'a que peu apprécié de ne pas débuter la rencontre. Si bien qu'après le coup de sifflet, malgré un nouveau (beau) but inscrit, l'attaquant est directement rentré au vestiaire, ne prenant pas le temps de faire un tour d'honneur avec ses partenaires.

En interview, la déception n'était pas encore retombée : "Que j'aie commencé sur le banc ? C'est une décision de l'entraîneur. Mais je me sens en pleine forme. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas marqué lors des derniers matches que je n'ai pas aidé l'équipe. Je n'ai rien fait de mal. Je ne pense pas que je mérite d'être sur le banc. Je suis un joueur qui a besoin de grandir dans un match, dès le début. C'est là que je suis le plus performant".

Le but inscrit devrait tout de même lui faire du bien : "Mentalement, je n'ai pas eu la vie facile ces dernières semaines. Cinq matches d'affilée sans but, cela m'a beaucoup affecté. J'ai eu l'impression d'échouer. Je voulais marquer à chaque match, vous comprenez ? Le fait que nous ayons manqué les barrages pour les champions a également été un coup dur". Il sera intéressant de voir la gestion du cas Gift Orban de la part d'Hein Vanhaezebrouck pour la suite des playoffs, à commencer par le weekend prochain au Standard. En attendant, la victoire et les buts sont les meilleurs remèdes.