Le Standard résiste à Gand puis explose en seconde période et jouera les Europe Play-Offs pour du beurre

La Gantoise et le Standard ouvraient l'édition 2023-2024 des Play-Offs, ce vendredi soir. Les Rouches ont offert du répondant aux Buffalos mais, bien trop friables défensivement, ont complètement explosé en seconde période. Le Standard jouera ses neuf derniers matchs pour du beurre.

Ce vendredi 29 mars 2024 marquait l'ouverture des Play-Offs en Jupiler Pro League. Ce sont les Europe Play-Offs qui débutaient ce soir à la Ghelamco Arena, avec une rencontre entre La Gantoise et le Standard.

Au rayon des compositions, pas vraiment de surprise. Hein Vanhaezebrouck (suspendu et remplacé par Danijel Milicevic) et Ivan Leko alignent un onze attendu, tous deux dans un système avec trois défenseurs centraux et deux attaquants. Cette rencontre est déjà capitale : le Standard sera à quatre, sept, ou dix points de l'Europe au coup de sifflet final.

Pas la grande foule à la Ghelamco Arena pour le lancement de l’édition 2023-2024 des Play-Offs et ce La Gantoise - Standard ⚔️ pic.twitter.com/4DjXYlX5Uc — Loïc Woos (@LoicWoos) March 29, 2024

Les vingt premières minutes sont, il faut l'écrire, d'une qualité assez médiocre. Le Standard se positionne avec un bloc bas et attend son adversaire pour le prendre en contre. Les Gantois, lents et imprécis, multiplient les pertes de balle. À la récupération, les Rouches ne font pas un meilleur usage du cuir.

Encore une erreur d'inattention dans la défense du Standard

Dans une Ghelamco Arena pas vraiment fleurie pour l'occasion, ce sont les Buffalos qui vont prendre les commandes. Coup-franc anodin au milieu de terrain, que Julien De Sart joue rapidement. Kawabe et Noubi ne sont pas attentifs et laissent filer Fernandez-Pardo, qui ajuste Bodart depuis l'entrée du rectangle et ouvre le score (1-0, 24e).

En phase classique, ici à Gand, les Rouches avaient tenu une demi-heure avant de concéder trois buts en huit minutes. On craint donc le pire pour Ivan Leko et ses joueurs, mais cette Gantoise n'est pas la même qu'il y a quelques mois et, finalement, ce Standard est plutôt bien en place défensivement.

© photonews

Après une demi-heure de longs ballons perdus, le premier joli mouvement des Liégeois est initié par Djenepo et Balikwisha. Le centre du Congolais trouve Kanga, qui frappe puissamment sur Roef. Le cuir revient vers la tête de Kawabe qui trouve la barre... puis l'épaule de Julien De Sart, à même la ligne, qui voit le ballon mourir dans ses propres filets (1-1, 29e).

L'égalisation du Standard est chanceuse, mais elle traduit le regain de forme des Rouches dans la rencontre. Les combinaisons sont plus nombreuses, rapides et précises, Kawabe, Djenepo et Alzate régalent avec plusieurs déviations en talonnade. Kanga talonne pour Balikwisha, qui trouve Roef, puis Kawabe talonne pour Fossey, qui envoie un missile sur le poteau droit du portier Gantois (39e). Score de parité au repos, les deux équipes auraient pu prendre l'avantage.

😮‍💨 | Marlon Fossey n'est pas passé loin d'inscrire un bijou ! 🪵🇺🇸 #GNTSTA pic.twitter.com/Rc1RkgKp37 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 29, 2024

On sent tout de même que lorsque cette Gantoise parvient à accélérer, la défense du Standard se retrouve en grande difficulté. Brown combine avec Tissoudali, qui dévie pour Gandelman en une touche, dans le dos de Noubi et Laifis. L'Israélien fusille Bodart et rend l'avantage à Gand (2-1, 54e).

Trop friable en défense, le Standard craque à Gand et jouera les Play-Offs pour du beurre

Les Liégeois n'abandonnent pas et proposent, offensivement, un contenu bien plus intéressant que celui montré à Genk lors de l'avant-dernière journée de la phase classique. Toutefois, les centres de Fini, Fossey et Kawabe ne trouvent pas preneur, et le Standard va se faire punir à son propre jeu... en contre-attaque.

Perte de balle au milieu de terrain qui coûte cher, Tissoudali récupère et se lance à l'assaut de la cage de Bodart. Le Marocain enroule du pied droit, trouve le poteau, mais voit le ballon revenir dans les pieds de Gerkens, monté au jeu trente secondes auparavant. L'ancien de l'Antwerp et d'Anderlecht, en deux temps, scelle le score de la rencontre (3-1, 74e).

© photonews

La fin de rencontre du Standard est un cauchemar. Sur un corner de Gerkens, Kandouss est laissé complètement seul au second poteau pour aggraver la marque (4-1, 80e). Cinq minutes plus tard, Tissoudali l'imitera sur un service de Surdez (5-1, 85e). Dans le temps additionnel, Jorthy Mokio (défenseur central de 16 ans !) monte pour La Gantoise et dispute ses deux premières minutes en Jupiler Pro League.

Les Rouches ont encore commis des erreurs défensivement qui coûtent cher, très cher, et se retrouvent désormais à dix longueurs de l'Europe. Il reste à Ivan Leko et ses joueurs neuf matchs pour du beurre, si ce n'est pas préparer la saison prochaine. Il faudra, en premier lieu, régler les errements défensifs catastrophiques. La Gantoise 5-1 Standard !