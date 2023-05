Thriller à 8 (!) buts entre Westerlo et le Cercle de Bruges

Westerlo et le Cercle de Bruges nous auront offert une rencontre prolifique et animée ce dimanche après-midi en Europe Play-offs (3-5).

Duel entre deux équipes à 26 points ce dimanche. Battu par La Gantoise en ouverture, Westerlo se devait de l'emporter. Tout comme le Cercle, après son match nul face au Standard en ouverture.

Les Brugeois prenaient le dessus dès l'entame de match. Les hommes de Miron Muslic étaient largement supérieurs et ouvraient le score via Somers sur un très bon centre de Deman (0-1,5e).

Surpassés, les Campinois encaissaient déjà un deuxième but. Reynolds faisait faute sur Marcelin dans le rectangle. Ueda transformait le penalty (0-2, 20e).

Alors que le Cercle poussait et poussait encore pour aller marquer le troisième, Westerlo revenait dans le match un peu de nulle part. Chadli loupait d'abord une immense occasion (36e), puis Dorgeles Nené suivait après un arrêt de Majecki devant Van Den Keybus (1-2, 39e).

La fin de première mi-temps était totalement folle. Le Cercle était bien décidé à tuer le match et frappait deux fois, des oeuvres de Da Silva d'une superbe frappe (44e) puis Ueda sur penalty (45e+1).

Westerlo était donc mené 1-4 à la mi-temps, mais ne lâchait pas l'affaire. Matsuo, l'un des meilleurs Campinois sur la pelouse ce dimanche, prolongeait superbement un long ballon vers Néné. L'attaquant devait s'y reprendre à deux fois devant Bolat (2-4, 56e).

Le match partait dans tous les sens, les deux équipes totalement libérées. A nouveau très bon ce dimanche, Somers faisait le 2-5 (64e).

Westerlo n'en était cependant pas découragé, et marquait le plus beau but du match. Sur une talonnade de Matsuo, Néné rentrait et enroulait une frappe magnifique. Cela terminait en pleine lucarne. Le joueur de Westerlo enregistrait donc là un triplé, un peu frsutrant il faut le dire... (3-5, 75e).

La fin de match était à l'avantage du Cercle, qui se ménageait encore plusieurs occasions. Majecki sortait quant à lui un superbe arrêt sur un essai de Perdichizzi (87e).

Le score ne bougeait finalement plus alors qu'il avait été affolé tout le long du match. On ne sera pas ennuyé. Le Cercle jouera en pleine confiance son double affrontement face à La Gantoise, tandis que Westerlo semble en roue libre dans ces play-offs.