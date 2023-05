La frustration de ce joueur de Westerlo, malgré son triplé : "On ne va pas parler de mes buts..."

Westerlo s'est incliné ce dimanche après-midi à domicile face au Cercle de Bruges (3-5) malgré un triplé de son attaquant, Néné Dorgeles.

Auteur d'un très bon match du point de vue individuel et d'un triplé, Néné Dorgeles n'a malheureusement pas pu faire assez pour aider Westerlo ce dimanche. "Notre deuxième mi-temps était meilleure. On n'a pas donné le maximum en première mi-temps, il y a eu beaucoup de déchet de notre part. On a essayé de corriger cela en seconde, mais nous n'avons pas obtenu le résultat escompté", a déclaré l'attaquant au micro d'Eleven Sports.

Néné a marqué son troisième but d'une superbe frappe en pleine lucarne. Mais il n'avait pas la tête à parler de sa performance individuelle. "Mon plus beau but ? On ne va pas parler de mes buts. On a perdu. C'est un travail collectif. C'est vrai que je marque, mais c'est grâce à l'équipe. Nous sommes un peu tristes aujourd'hui. C'est le collectif qui prime."

Westerlo vient de perdre ses deux premiers matchs d'Europe Play-offs. Les Campinois n'ont plus gagné depuis le 18 mars dernier (contre Ostende). "Mon explication à cela ? Je ne pense pas qu'il y ait une grande explication. Ca arrive. On va essayer de travailler, de revenir encore plus forts."

Westerlo est actuellement dernier des Europe Play-offs, et cela avant un double affrontement face au Standard.