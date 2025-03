Aux commandes à deux reprises, le Standard perd deux points contre Malines et ne met pas encore fin à sa série noire en Europe Play-Offs

Le Standard a mené à deux reprises, mais n'a pas pu s'imposer contre Malines ce samedi soir dans le cadre de la première journée des Europe Play-Offs. Malgré les buts inscrits par le duo Hountondji - Lazare, le Matricule 16 a manqué une première occasion de se distancer au classement.

Moins de vingt-quatre heures après le partage entre Louvain et Charleroi, c'est face à Malines que le Standard lance ses Europe Play-Offs sur sa pelouse, ce samedi (18h15). Une rencontre pour laquelle Ivan Leko, privé de Zeqiri, Szalai et toujours Bates (blessés), aligne Bolingoli sur la gauche à la place d'un Camara rentré tard de sélection et assis sur le banc. Karamoko est préféré à O'Neill, Hountondji accompagne Ayensa devant et un grand talent des Rouches, Yann Gboua, prend place sur le banc.

Voici la feuille de match ! #STAKVM



🔟 Changement de numéro pour Ayensa !

🪑 Rentré de sélection fin de semaine, Camara est sur le banc

👦 Le jeune Yann Gboua est aussi sur le banc ! pic.twitter.com/gKNC9NzowE — Loïc Woos (@LoicWoos) March 29, 2025

Hountondji et Lazare font la différence pour le Standard, malgré un oubli dans la défense

Ivan Leko l'avait annoncé en conférence de presse, vendredi. Dans ces Europe Play-Offs, le Standard ne va pas laisser tomber sa solide mise en place, mais il n'hésitera pas à se projeter en phase offensive comme il l'a de plus en plus fait en fin de phase classique. C'est à ce scénario auquel on assiste dans les premières minutes, car la possession est clairement pour Malines mais les premières situations sont à mettre à l'actif des Liégeois.

Elles ne sont pas dangereuses, mais les reprises de la tête de Kuavita (4e) et Bolingoli (7e) forcent une première fois la défense à se dégager. Quelques minutes plus tard, elle doit s'interposer devant Hountondji pour éviter qu'il récupère le centre de Ngoy, auteur d'un gros débordement sur le couloir gauche (19e). Par contre, dans l'autre sens, Bazunu doit se détendre pour sortir la frappe sèche de Hammar (12e), tandis que la frappe tout aussi sèche de Pflucke frôle le petit filet (17e).

On sent que l'ouverture du score peut tomber des deux côtés, et c'est le Standard qui fait la différence en premier. Servi par une remise de Lazare à l'entrée de la surface, Hountondji envoie une frappe contrée qui trompe De Wolf (1-0, 21e). Mais alors que le Béninois manque le doublé quelques instants plus tard en croisant trop sa frappe (24e), Malines égalise dix minutes plus tard via Pflucke, complètement esseulé au petit rectangle après un grand travail de Raman sur la gauche (1-1, 32e).

Un but toutes les dix minutes, c'est la moyenne de la deuxième partie de la première période. Alors que l'on semble se diriger vers un score de parité au repos, les deux hommes du premier but inversent les rôles : Hountondji se joue de deux défenseurs dans le rectangle et sert Lazare, qui ajuste et trompe De Wolf. Le Standard reprend l'avantage et rentre aux vestiaires avec un but d'avance (2-1, 41e).

Changement gagnant pour Fred Vanderbiest, le Standard perd deux points contre Malines

Les joueurs d'Ivan Leko doivent toutefois se montrer très attentifs dès la reprise, car Malines n'a pas dit son dernier mot. Alors qu'une demi-équipe est éliminée en deux passes, Hairemans trouve Pflucke sur la droite, laissé libre par la sortie de position de Bolingoli. Son centre trouve un Raman passé devant Hautekiet, qui ajuste quelques centimètres seulement au-dessus de la lucarne (47e).

Très agréable à suivre en première période, avec des occasions de part et d'autre, la rencontre l'est beaucoup moins en seconde. Notamment parce que Malines laisse moins d'espace dans sa défense. Peu après l'heure de jeu, Fred Vanderbiest réalise un triple changement pour revenir au score et fait monter Schoofs, Antonio et Vanrafelghem. Il se montre immédiatement gagnant, puisque Bill Antonio se joue d'un Camara lui aussi monté au jeu avant de servir Vanrafelghem, qui passe devant Lawrence et permet à Malines d'égaliser pour la deuxième fois de la soirée (2-2, 68e).

Dans les dernières minutes, le Standard pense encore faire la différence. Corner d'Ayensa qui passe devant tout le monde, Ngoy le reprend au second poteau et force De Wolf à se retourner pour la troisième fois, mais Wim Smet annule le but en raison d'une faute de O'Neill, qui aurait gêné le gardien de Malines dans son intervention (80e).

Partage final et deux points perdus pour le Matricule 16, qui aura pourtant mené à deux reprises. La situation reste très serrée dans ces Europe Play-Offs avant la rencontre entre Dender et Westerlo, prévue demain soir. Le Standard garde sa série noire et n'a plus gagné en Play-Offs 2 depuis... 21 matchs.