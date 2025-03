Sept buts, dont un triplé et un doublé, à tout juste 17 ans : le Standard tient un véritable talent à polir, mais il ne faudra pas le brûler

Alors qu'il a fêté son 17e anniversaire au mois de février, Yann Gboua est en pleine bourre avec l'équipe U23 du Standard. Le SL16 FC a inscrit 23 buts cette saison, il en a marqué 7 à lui tout seul... en ne jouant que la moitié des matchs.

Descendu de Challenger Pro League en D1 ACFF la saison dernière, le SL16 FC a vécu une phase classique catastrophique. Les U23 du Standard n'ont engrangé que 9 points en 22 matchs, avec 19 buts marqués et 45 concédés, et ont logiquement terminé la première partie du championnat à la dernière place.

Par contre, grâce à la division des points au début des play-downs et une série de quatre matchs sans défaite, dont deux victoires, pour commencer ceux-ci, les joueurs désormais coachés par Sébastien Grandjean ont déjà quitté la dernière place... ainsi que la zone rouge, mais en comptant le même nombre de points que les deux derniers, Tournai et Binche.

La situation est bien meilleure, mais les U23 du Standard auraient pu réaliser une nouvelle belle opération le week-end dernier en gagnant contre Binche. Le SL16 FC menait pourtant 2-0 après dix minutes et deux buts du jeune Yann Gboua, mais il a finalement dû se contenter d'un point.

Le buteur, qui vient de fêter son 17e anniversaire le 26 février, est le rayon de soleil de la deuxième partie de saison au SL16. Intronisé dans le groupe vers le milieu du championnat (soit dans le même temps que l'arrivée de Grandjean) en provenance du noyau U18, il a participé à 14 matchs de D1 ACFF, pour sept buts, dont un triplé contre Tournai en phase classique et ce doublé face à Binche.

Yann Gboua, un talent que le Standard devra polir et ne pas brûler

Yann Gboua, c'est un jeune avant-centre décrit depuis longtemps comme le joueur le plus rapide de l'académie en termes de vitesse pure. Il court, depuis quelque temps, plus rapidement que certains adultes professionnels. Véritable attaquant de profondeur, il adore prendre le dos des défenses pour aller tromper le gardien. Au SL16 Football Campus, Gboua est considéré comme un vrai talent à polir et le Standard n'a pas hésité à le sécuriser en lui offrant un contrat jusqu'en 2027, avec une option pour 2028.

Il ne faudra toutefois pas brûler les étapes avec lui, et Sébastien Grandjean l'a très bien compris. "C'est un très bon joueur, mais il a encore beaucoup de choses à apprendre, notamment dans la construction du jeu. Quand j'entends qu'on envisage de le mettre avec les A... il n'en est pas encore capable. Il fait partie des joueurs qui ont beaucoup de qualités, mais qui ne sont pas encore globalement formés. Ils doivent encore apprendre tellement, mais ils sont tellement jeunes", nous confiait le T1 du SL16 FC avant le début des play-downs (lire ici).

Il est vrai que le Standard envisageait de placer Yann Gboua dans le noyau A dès le début de la saison prochaine. Mais ce serait probablement une erreur. Pour lui, connaître un début de saison réussi dans une équipe de D1 ACFF qui tourne mieux que la saison précédente serait une bonne chose. Et s'il fait sans cesse trembler les filets pendant dix ou quinze matchs, pourquoi ne pas l'intégrer à ce moment-là ? Yann Gboua est un talent que le Standard devra bien gérer, sans le brûler. Et il ne devra pas trop rapidement se mettre dans la tête qu'un attaquant de 17 ans qui marque, ça peut valoir cher sur le marché...