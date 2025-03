Marlon Fossey ne digère pas le partage du Standard face à Malines : "À domicile, nous devons faire mieux"

Frustré par le partage concédé à domicile, Marlon Fossey pointe deux points perdus, tandis que Fred Vanderbiest salue la réaction de ses joueurs.

Marlon Fossey n’a pas caché sa déception au micro de DAZN après le partage concédé par le Standard de Liège face à Malines 2-2 en ouverture des Europe Play-offs. "Nous avons mené à deux reprises, donc ce sont deux points perdus ce soir. À domicile, nous devons faire mieux si nous voulons remporter ces play-offs" a-t-il insisté.

Le latéral américain a salué la cohésion collective en attaque tout en pointant des progrès à faire : "Nous avons bien joué, créé des occasions, mais l’efficacité doit suivre. Tout est encore possible, et nous allons tout analyser pour corriger le tir." Une lucidité qui montre l’ambition des Rouches.

Face à lui, Fred Vanderbiest a affiché un visage plus satisfait. L’entraîneur malinois a salué la réaction de son groupe après chaque but liégeois : "Je suis satisfait ce soir, on a eu une belle réaction après les buts du Standard. On a su bien exploiter toutes nos qualités, mais on aurait également pu largement s'imposer si nous avions marqué toutes nos occasions."

Le coach reste cependant pragmatique : "Match après match, l’objectif est de tout gagner." La course à l’Europe s’annonce serrée et chaque détail comptera.

Avec ce partage, les deux équipes gardent leurs chances intactes, mais sous des angles différents. La suite promet des duels passionnants.