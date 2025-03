Le mauvais état de la pelouse de Sclessin pour expliquer l'un des forfaits d'hier ? "Elle n'est vraiment pas terrible"

Daam Foulon a déclaré forfait en dernière minute contre le Standard. Fred Vanderbiest n'a pas voulu prendre le moindre risque.

Surprise pour les supporters malinois présents à Sclessin hier soir : alors qu'il était annoncé titulaire sur la feuille de match, Daam Foulon n'a pourtant pas joué face au Standard, cédant sa place en dernière minute à José Marsà.

Le latéral de 26 ans, l'un des hommes forts de la saison du KV, a dit stop à l'échauffement. Il s'agit en fait d'une mauvaise réaction de son mollet, qui lui avait déjà valu de rester près de trois mois à l'infirmerie.

De retour pour la suite des Playoffs ?

"Daam a en effet eu des problèmes avec son mollet", a confirmé l'entraîneur Fred Vanderbiest en conférence de presse. "A son retour de blessure, il ne s'est pas non plus senti bien à Saint-Trond et a de nouveau senti que cela n'irait pas".

Il s'était pourtant entraîné tout à fait normalement pendant la semaine : "Je pense que la dureté du terrain a également quelque chose à voir avec cela, la pelouse n'était vraiment pas terrible", poursuit l'entraîneur malinois.

Le joueur et le staff médical ont donc préféré ne prendre aucun risque. En fin de saison, Daam Foulon prendra congé de Malines pour rejoindre l'Antwerp, il ne veut pas hypothéquer les derniers matchs qui lui permettront de dire au revoir au club qui a relancé sa carrière.