Charleroi miraculé mais pas coulé : "Je crois toujours à la première place"

Charleroi a eu très chaud mais est reparti de Genk avec un point. Un partage qui évite aux Limbourgeois de s'envoler en tête du classement.

Un penalty manqué par Daan Heymans, une autre reprise sur le poteau de l'ancien Carolo, six arrêts de Mohamed Koné : Charleroi a retrouvé la réussite souvent portée disparue cette saison. À quelques minutes près, le Sporting l'emportait même malgré la domination du Racing.

Une soirée à oublier pour Heymans : "C'est très amer, car j'ai raté trop d'occasions. On a tout donné sur ce 1-1, et en contre-attaque, on a failli concéder des occasions à plusieurs reprises. On a fait une très bonne première mi-temps, mais le résultat est douloureux. Ces dernières semaines, on s'est créé peu d'occasions en attaque, contrairement à aujourd'hui. J'aurais donc peut-être dû marquer un ou deux buts", déplore-t-il au micro de Sporza.

Charleroi y a cru...et y croit encore

Mario Kohnen est lui aussi passé par toutes les émotions : "C'était un match fou et très intense. Nous avons vraiment souffert en première mi-temps. C'est normal, car Genk est une équipe qui a le potentiel pour disputer les Champions' Playoffs".

"Nous avons eu un peu de chance sur le penalty manqué, mais en seconde période, nous nous sommes de nouveau créé des occasions. Le match nul reflète bien cette rencontre. Le but contre son camp est malheureux", poursuit-il.

Lire aussi… 🎥 "Oui, c'était penalty" : même Charleroi reconnaît que Genk peut s'estimer floué ›

Le partage empêche Genk d'occuper seul la tête du classement (Westerlo compte le même nombre de points). Mais Charleroi reste huit points derrière : "Je crois toujours en nos chances de terminer premiers de ces Playoffs", maintient Kohnen.