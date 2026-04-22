🎥 "Oui, c'était penalty" : même Charleroi reconnaît que Genk peut s'estimer floué

Match mouvementé entre Genk et Charleroi : les Limbourgeois ont obtenu un penalty... et l'ont manqué. S'ils ont finalement égalisé, ils auraient également pu, et même dû obtenir un second coup de réparation, ce que reconnaît aisément Mardochée Nzita.

Bien sûr, même si Mr Laforge avait sifflé, rien ne dit que cette fois, Daan Heymans aurait trompé Mohamed Koné, après son poteau sur le premier penalty obtenu par Genk. Il a fallu attendre la fin de match pour que l'égalisation tombe, méritée.

Mais Nicky Hayen sait que Genk s'est mis tout seul dans l'embarras. "Nous avons tout simplement manqué d'efficacité", regrette l'entraîneur des Limbourgeois au micro de DAZN. "C'est ce qui me déçoit le plus. Avec autant d'occasions manquées, on a bien senti que ça allait encore être "presque", mais pas tout à fait. Heureusement, l'égalisation est tombée".

Genk conserve la tête des Europe Play-offs

Un but loin d'être anodin. C'est en effet grâce à cette égalisation que Genk reste en tête des Europe Play-offs. Bien sûr, Hayen et ses joueurs espéraient davantage qu'un nul. Et ils auraient clairement dû obtenir un second penalty, qui aurait peut-être changé la dynamique.

" Je pense qu'on aurait dû recevoir un autre penalty", souligne-t-il au sujet d'un duel entre Robin Mirisola et Mardochée Nzita. "Mais on ne peut plus revenir en arrière, donc on ne va pas perdre notre temps à en parler".

Ca fera une belle jambe aux Genkois, mais Mardochée Nzita lui-même reconnaissait qu'il avait commis une faute sur cette phase. "Honnêtement ? Oui, c'est un penalty. Mais le VAR fait son job, et s'ils ne disent pas que c'est penalty, tant mieux pour nous", déclare le défenseur carolo, lucide.



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