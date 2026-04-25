KRC Genk KRC Genk
1-1
Standard Standard
gnkKRC Genk
staStandard
(Junya Ito) Aaron Bibout 73'
1-0
1-1
90' Casper Nielsen
Date: 25/04/2026 18:15
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 5
Le Standard de Liège arrache un partage en fin de match contre le KRC Genk
Le Standard de Liège arrache un partage en fin de match contre le KRC Genk
Photo: © photonews

Le KRC Genk et le Standard de Liège se sont quittés dos à dos ce samedi sur le score de 1-1. Aaron Bibout pensait offrir la victoire aux siens, mais Casper Nielsen a arraché l'égalisation en fin de match.

Le KRC Genk et le Standard de Liège s'affrontaient ce samedi dans le cadre de la 5e journée des Europe Play-offs. Troisièmes au classement, les Rouches avaient l’occasion de revenir à hauteur des Limbourgeois, leaders de ces Play-offs 2. Seulement trois unités séparaient les deux équipes avant le coup d'envoi.

Le KRC Genk n'a pas tardé à se montrer dangereux. Dès la première minute de jeu, Aaron Bibout a trouvé la barre sur un centre de Junya Ito. Quelques instants plus tard, les Limbourgeois ont cru obtenir un penalty après une faute de Matthieu Epolo sur Aaron Bibout, parti en profondeur. Mais l’attaquant a finalement été signalé en position de hors-jeu.
Ce sont les Limbourgeois qui se sont montrés les plus entreprenants en début de match. Sur corner, Aaron Bibout a notamment placé une tête, facilement captée par Matthieu Epolo (13e). La première véritable offensive liégeoise est arrivée après 21 minutes de jeu. Parti sur le côté droit, Marlon Fossey a trouvé Casper Nielsen dans le grand rectangle. La frappe du Liégeois a toutefois été déviée par Bryan Heynen.

Le Standard proche de l'ouverture du score

Le Standard est ensuite parvenu à mettre plus le pied sur le ballon. Les Rouches sont même passés tout proches de l'ouverture du score (37e). Sur une reconversion rapide, Ibrahim Karamoko a reçu un superbe ballon de Rafiki Saïd dans le grand rectangle, mais le Français a buté sur Lucca Brughmans, qui a repoussé sur la barre.

Les Limbourgeois ont réagi trois minutes plus tard. Ito s'est avancé face au gardien après une perte de balle de David Bates, mais sa frappe a été contrée. Les deux équipes sont finalement rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Le début de seconde période a été équilibré. Les deux équipes sont parvenues à aller vers l'avant, sans toutefois se montrer très dangereuses. Il a fallu attendre la 61e minute de jeu pour voir une bonne opportunité. Bien trouvé par Medina dans le grand rectangle, Heymans a placé le ballon juste à côté du but défendu par Epolo.

Le KRC Genk trouve la faille

Et c'est le KRC Genk qui a finalement trouvé la faille. Aaron Bibout a ouvert le score suite à un superbe centre de Junya Ito depuis le côté droit (73e). Le KRC Genk a ensuite poussé, à l'image d'une frappe de Zakaria El Ouahdi aux abords de la surface de réparation, qui a terminé au-dessus (76e).

Le Standard n'est ensuite pas parvenu à se montrer dangereux jusqu'à la... 90e minute de jeu. Casper Nielsen a égalisé d'une frappe somptueuse sur un coup franc bien placé. Les deux équipes se sont quittées dos à dos : score final, 1-1.

Les compositions

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KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 6.1 7
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 8/32 (25%)
Plus de stats
El Ouahdi Zakaria 90' 7.4 7
  • Précision des passes: 37/42 (88.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Smets Matte   90' 7.5 7
  • Précision des passes: 84/90 (93.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Sadick Aliu Mujaid   90' 6.8 6
  • Précision des passes: 47/48 (97.9%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Medina Yaimar   69' 6.7 5
  • Précision des passes: 42/45 (93.3%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
Heynen Bryan 90' 7.1 6
  • Précision des passes: 53/60 (88.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Bangoura Ibrahima Sory 90' 6.6 6
  • Précision des passes: 40/46 (87%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ito Junya A 90' 7.7 8
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 33/42 (78.6%)
  • Passes clés: 8
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
  • Précision des centres: 7/18 (38.9%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
  • Ballons perdus: 28
Plus de stats
Heymans Daan 90' 6.5 6
  • Précision des passes: 36/45 (80%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Adedeji-Sternberg Noah 69' 6.3 6
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Bibout Aaron 90' 8.2 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 3/6
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 0'  
Sor Yira Collins 0'  
Kayembe Joris 21' 6.7 6
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Karetsas Konstantinos 14' 6.8 7
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Sattlberger Nikolas 0'  
Mirisola Robin 0'  
Yokoyama Ayumu 7' 6.4  
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
Plus de stats
Ndenge Kongolo Josue 0'  
De Wannemacker August 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 7.6 7
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 3
  • Précision des longs ballons: 5/21 (23.8%)
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 6.9 6
  • Précision des passes: 28/32 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bates David 83' 6.4 6
  • Précision des passes: 29/37 (78.4%)
  • Précision des longs ballons: 0/9 (0%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 6.8 6
  • Précision des passes: 29/32 (90.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Fossey Marlon 45' 6.7 6
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Nielsen Casper 90' 7.2 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 22/35 (62.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Buts sur phase arrêtée: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 90' 6.4 7
  • Précision des passes: 26/31 (83.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 90' 6.8 6
  • Précision des passes: 23/27 (85.2%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Abid Adnane 76' 6.2 6
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Said Rafiki   90' 6.3 6
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Mohr Tobias   76' 6.1 6
  • Précision des passes: 15/21 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/7 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Banc
Mehssatou Nayel 7' 6.6  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
Plus de stats
Pirard Lucas 0'  
Homawoo Josué 7' 6.5  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Nguene Bernard 14' 6.5 6
Plus de stats
Dierckx Daan 0'  
Spoden Charli 0'  
Durka Quentin 0'  
Assengue Steeven 38' 6.0 6
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
NKada Timothée 14' 6.4 5
Plus de stats
Revivre KRC Genk - Standard

présentation (du match)

KRC Genk - Standard : voici les compositions probables

KRC Genk - Standard : voici les compositions probables

13:20

Le KRC Genk et le Standard s'affrontent à la Cegeka Arena ce samedi. Un match à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Play-offs 2

 Journée 5
OH Louvain OH Louvain 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 1-4 Antwerp Antwerp
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