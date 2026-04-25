Le Standard de Liège arrache un partage en fin de match contre le KRC Genk

Le KRC Genk et le Standard de Liège se sont quittés dos à dos ce samedi sur le score de 1-1. Aaron Bibout pensait offrir la victoire aux siens, mais Casper Nielsen a arraché l'égalisation en fin de match.

Le KRC Genk et le Standard de Liège s'affrontaient ce samedi dans le cadre de la 5e journée des Europe Play-offs. Troisièmes au classement, les Rouches avaient l’occasion de revenir à hauteur des Limbourgeois, leaders de ces Play-offs 2. Seulement trois unités séparaient les deux équipes avant le coup d'envoi.

Le KRC Genk n'a pas tardé à se montrer dangereux. Dès la première minute de jeu, Aaron Bibout a trouvé la barre sur un centre de Junya Ito. Quelques instants plus tard, les Limbourgeois ont cru obtenir un penalty après une faute de Matthieu Epolo sur Aaron Bibout, parti en profondeur. Mais l’attaquant a finalement été signalé en position de hors-jeu.

Ce sont les Limbourgeois qui se sont montrés les plus entreprenants en début de match. Sur corner, Aaron Bibout a notamment placé une tête, facilement captée par Matthieu Epolo (13e). La première véritable offensive liégeoise est arrivée après 21 minutes de jeu. Parti sur le côté droit, Marlon Fossey a trouvé Casper Nielsen dans le grand rectangle. La frappe du Liégeois a toutefois été déviée par Bryan Heynen.

Le Standard proche de l'ouverture du score

Le Standard est ensuite parvenu à mettre plus le pied sur le ballon. Les Rouches sont même passés tout proches de l'ouverture du score (37e). Sur une reconversion rapide, Ibrahim Karamoko a reçu un superbe ballon de Rafiki Saïd dans le grand rectangle, mais le Français a buté sur Lucca Brughmans, qui a repoussé sur la barre.



Les Limbourgeois ont réagi trois minutes plus tard. Ito s'est avancé face au gardien après une perte de balle de David Bates, mais sa frappe a été contrée. Les deux équipes sont finalement rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Le début de seconde période a été équilibré. Les deux équipes sont parvenues à aller vers l'avant, sans toutefois se montrer très dangereuses. Il a fallu attendre la 61e minute de jeu pour voir une bonne opportunité. Bien trouvé par Medina dans le grand rectangle, Heymans a placé le ballon juste à côté du but défendu par Epolo.

Le KRC Genk trouve la faille

Et c'est le KRC Genk qui a finalement trouvé la faille. Aaron Bibout a ouvert le score suite à un superbe centre de Junya Ito depuis le côté droit (73e). Le KRC Genk a ensuite poussé, à l'image d'une frappe de Zakaria El Ouahdi aux abords de la surface de réparation, qui a terminé au-dessus (76e).





Le Standard n'est ensuite pas parvenu à se montrer dangereux jusqu'à la... 90e minute de jeu. Casper Nielsen a égalisé d'une frappe somptueuse sur un coup franc bien placé. Les deux équipes se sont quittées dos à dos : score final, 1-1.