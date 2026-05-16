Date: 16/05/2026 18:15
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 8
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)

LIVE : Pas encore de but à quinze minutes du terme

Rencontre entre les deux leaders des Europe Play-Offs, ce samedi soir à Sclessin. Qui du Standard ou de Genk prendra une sérieuse option sur le barrage européen ? Réponse à partir de 18h15, en direct commenté sur Walfoot.be.

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Classement Live
Temps   90+1' 2" 
Loïc Woos
90
 Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
88
 remplacé Junya Ito
remplaçant Ken Nkuba
88
 Frappe de Bibout, largement au-dessus
85
 Frappe d'Ito, bien captée par Epolo, attentif
82
 Contre du Standard, Teuma gagne un corner, Sclessin hausse le ton
81
 Quelle parade d'Epolo !
Frappe contrée de Kayembe, et superbe parade d'Epolo !
80
 remplacé Robin Mirisola
remplaçant Jusef Erabi
78
 Mouvement intéressant du Standard, centre de Mortensen, Saïd croque sa reprise du pied gauche
73
  Carte jaune pour Josue Ndenge Kongolo
73
  Carte jaune pour Dennis Ayensa
73
 remplacé Dennis Ayensa
remplaçant Timothée NKada
73
Standard - KRC Genk
71
 Ayensa s'écroule dans le rectangle après un duel avec Kongolo, l'arbitre Laforge ne bronche pas
66
 Le Standard se montre dangereux mais manque de précision dans le dernier geste
63
 remplacé Marco Ilaimaharitra
remplaçant Teddy Teuma
63
 remplacé Marlon Fossey
remplaçant Tobias Mohr
62
 Festival d'Abid, qui croise trop sa frappe et manque le cadre
60
 Enroulée de Saïd, au-dessus
60
 Belle occasion pour Genk, mais El Ouahdi envoie au-dessus
58
 Centre vicieux d'Ito au premier poteau, Epolo est attentif
55
 Contre de Genk après un temps fort du Standard, mais la défense s'interpose avec un Saïd qui avait sprinté vers sa défense pour venir l'aider
54
 Le Standard appuie et force un nouveau corner, via Abid
53
 Bonne sortie du Standard, mais le centre d'Abid ne trouve personne
50
 Frappe de Said sur Brughmans, le Standard sort davantage
49
 Karamoko !
Corner repris par Karamoko, Brughmans réalise la parade
48
 Bonne combinaison entre Ayensa et Saïd, dont la frappe est déviée. Corner !
46
 remplacé Ibrahima Sory Bangoura
remplaçant Nikolas Sattlberger
46
 C'est reparti !
45+20
 C'est la pause à Sclessin, 0-0


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+3
 Et la belle occasion encore pour Genk, avec Ito qui trouve le petit filet
45+3
 Bon ballon vers Mirisola, contré par Fossey
45+2
 El Ouahdi stoppe Saïd, et est averti
45+2
  Carte jaune pour Zakaria El Ouahdi
45
 Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
42
 Bandage sur la tête réalisé à même la pelouse pour Hautekiet, qui s'est relevé
40
 Ilaimaharitra s'est relevé mais Hautekiet reste au sol et est soigné
39
 Téléscopage entre Ilaimaharitra et Hautekiet, qui restent au sol
36
 Le poteau de Yokohama !
Tout juste monté au jeu, le Japonais trouve le poteau, puis le ballon rebondit sur Ito qui est surpris et ne peut viser le cadre. Quelle occasion pour Genk !
34
 remplacé Noah Adedeji-Sternberg
remplaçant Ayumu Yokoyama
32
 Adedeji s'allonge et demande les soigneurs, cela ne sent pas très bon pour le jeune ailier
31
 Genk a réalisé un bien meilleur deuxième quart d'heure et multiplie désormais les ballons devant le rectangle du Standard, mais ils sont pour le moment tous dégagés ou contrés par la défense liégeoise

24
 Bates sauve le 0-1 !
Très joli mouvement de Genk, Fossey et Hautekiet sont battus sur la droite par Kayembe. Le Congolais change le jeu vers Mirisola, qui se met sur son pied gauche et frappe. Le ballon semblait prendre la direction du but, Epolo était battu, mais Bates est passé par là pour écarter
23
 Cette fois Ilaimaharitra qui vient couvrir une perte de balle de Lawrence, récupérée par Ito
22
 Centre piégeux de Mirisola, capté par Epolo
22
 Relance très dangereuse et manquée de Bates, Karamoko et Hautekiet ont bien couvert
20
 Ecarté avec difficulté par la défense du Standard, qui profite d'une faute sur Ilaimaharitra pour souffler
19
 Quelques meilleures minutes pour Genk, avec Adedeji trouvé à deux reprises. Le jeune ailier gagne un corner
18
 Bon mouvement de Genk, Karamoko vient faire le ménage devant Bibout
17
 Bonne remontée de balle d'Abid après une passe de Bates vers Saïd. Transversale du Verviétois, le centre de Fossey est capté par Brughmans, mais Sclessin applaudit
15
 Première situation réellement intéressante pour Genk après une longue phase de possession, mais le tir est contré et le ballon rendu au Standard
13
 Le pressing haut du Standard fonctionne pour empêcher la relance des centraux de Genk, qui ne trouvent pas les espaces. Les Rouches dominent ce premier quart d'heure et se sont créés quelques situations, mais Brughmans n'a pas encore été contraint à la parade
13
Standard - KRC Genk
11
 Combinaison rapide de Genk après une récupération, frappe de Bibout contrée par Karamoko. Dans l'autre sens, Abid contre, mais est stoppé par Smets
11
Standard - KRC Genk
8
 Ayensa force un corner pour le Standard, mais il ne donne rien
7
 Première possession de posée de Genk, qui ne donne rien. Les Limbourgeois cherchent à attaquer la profondeur et à presser la défense centrale des Rouches, sans succès pour l'instant
5
 Très bonne sortie de balle des Rouches avec Abid à la baguette. Le centre est dégagé et donne corner, Sclessin apprécie
4
 Deux ou trois petites fautes commises par Genk, et Sclessin n'hésite pas à déjà gronder. Les Rouches bien en place dans ce début de partie

2
 Premier renvoi aux six mètres pour Epolo, qui joue court
1
 Standard - KRC Genk: 0-0

18:15
Standard - KRC Genk
18:14
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse de Sclessin !

17:23
 Bonjour !
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre capitale entre les deux premiers des Europe Play-Offs : le Standard et le Racing Genk
Standard (Standard - KRC Genk)
Standard: Matthieu Epolo - Ibe Hautekiet - David Bates - Henry Lawrence - Marlon Fossey - Ibrahim Karamoko - Marco Ilaimaharitra - Gustav Mortensen - Adnane Abid - Dennis Ayensa - Rafiki Said
Banc: Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Lucas Pirard - Bernard Nguene - Daan Dierckx - Jordi Makiese - Steeven Assengue - Timothée NKada - Teddy Teuma

KRC Genk (Standard - KRC Genk)
KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Zakaria El Ouahdi - Josue Ndenge Kongolo - Matte Smets - Joris Kayembe - Junya Ito - Ibrahima Sory Bangoura - Bryan Heynen - Noah Adedeji-Sternberg - Robin Mirisola - Aaron Bibout
Banc: Mujaid Sadick Aliu - Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Nikolas Sattlberger - Tobias Lawal - Ken Nkuba - Ayumu Yokoyama - Adrian Palacios - August De Wannemacker - Jusef Erabi
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Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.8 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 5/21 (23.8%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 40/47 (85.1%)
  • Interceptions: 5
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Bates David 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 51/61 (83.6%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 55/61 (90.2%)
Plus de stats
Fossey Marlon 63' 6.6 -
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 36/43 (83.7%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco 63' 6.3 -
  • Précision des passes: 27/36 (75%)
  • Précision des longs ballons: 1/12 (8.3%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 32/35 (91.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Abid Adnane 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 35/40 (87.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
Ayensa Dennis   73' 6.4 -
  • Précision des passes: 13/21 (61.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Said Rafiki 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias 27' 6.6 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mehssatou Nayel 0'  
Pirard Lucas 0'  
Nguene Bernard 0'  
Dierckx Daan 0'  
Makiese Jordi 0'  
Assengue Steeven 0'  
NKada Timothée 17' 6.1 -
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Teuma Teddy 27' 6.9 -
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
 

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 7.1 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 4/27 (14.8%)
Plus de stats
El Ouahdi Zakaria   90' 7.1 -
  • Précision des passes: 45/47 (95.7%)
  • Tirs cadrés: 1/6
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ndenge Kongolo Josue   90' 6.4 -
  • Précision des passes: 53/61 (86.9%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Smets Matte 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 49/62 (79%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/17 (11.8%)
Plus de stats
Kayembe Joris 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 46/57 (80.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Ito Junya 88' 6.1 -
  • Précision des passes: 33/39 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 4/5 (80%)
  • Précision des centres: 2/8 (25%)
Plus de stats
Bangoura Ibrahima Sory 45' 6.5 -
  • Précision des passes: 19/19 (100%)
Plus de stats
Heynen Bryan 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 36/43 (83.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Adedeji-Sternberg Noah 34' 6.7 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Mirisola Robin 80' 6.9 -
  • Précision des passes: 16/17 (94.1%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bibout Aaron 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Sadick Aliu Mujaid 0'  
Steuckers Jarne 0'  
Sor Yira Collins 0'  
Sattlberger Nikolas 45' 6.8 -
  • Précision des passes: 34/39 (87.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Lawal Tobias 0'  
Nkuba Ken 2'  
Yokoyama Ayumu 56' 6.9 -
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Palacios Adrian 0'  
De Wannemacker August 0'  
Erabi Jusef 10' 6.2 -
Plus de stats

présentation (du match)

Standard - Genk, et une sérieuse option pour le vainqueur : une rencontre à suivre en direct commenté (18h15)
Standard - Genk, et une sérieuse option pour le vainqueur : une rencontre à suivre en direct commenté (18h15)
Photo: © photonews

Rencontre entre les deux leaders des Europe Play-Offs, ce samedi soir à Sclessin. Qui du Standard ou de Genk prendra une sérieuse option sur le barrage européen ? Réponse à partir de 18h15, en direct commenté sur Walfoot.be.

C’est une rencontre aux enjeux capitaux qui se déroulera ce samedi (18h15) à Sclessin entre le Standard et le Racing Genk dans le cadre de la huitième journée des Europe Play-Offs.

Après avoir renoué avec la victoire à domicile contre Louvain le week-end dernier, les Rouches tenteront d’enfin réussir à enchaîner à la maison face à l’équipe la plus qualitative des Play-Offs 2 sur le plan individuel.

Car si Genk a un peu trop pris l’habitude de souffler le chaud et le froid cette saison, le match aller à la Cegeka Arena a montré qu’il pouvait être difficile de rivaliser avec cette équipe limbourgeoise pour le Standard, qui avait égalisé un peu miraculeusement grâce à une merveille de coup franc de Casper Nielsen dans les dernières minutes.

Qui du Standard ou de Genk prendra une option sur le barrage ?

Un Casper Nielsen qui, victime d’une petite élongation, est incertain pour cette rencontre, au même titre que Marlon Fossey. Mohamed El Hankouri est lui toujours absent, au même titre que Josué Homawoo, qui s’est occasionné une rupture du tendon d’Achille.

Une chose est certaine, le vainqueur de cette rencontre prendra en tout cas une sérieuse option sur la septième place finale et le barrage européen. Standard - Genk, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

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Play-offs 2

 Journée 8
OH Louvain OH Louvain 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
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