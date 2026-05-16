LIVE : Pas encore de but à quinze minutes du terme

Loïc Woos



90

Il y aura 2 minutes de temps additionnel.



88

Junya Ito

Ken Nkuba





88

Frappe de Bibout, largement au-dessus



85

Frappe d'Ito, bien captée par Epolo, attentif



82

Contre du Standard, Teuma gagne un corner, Sclessin hausse le ton



81

Quelle parade d'Epolo !

Frappe contrée de Kayembe, et superbe parade d'Epolo !



80

Robin Mirisola

Jusef Erabi





78

Mouvement intéressant du Standard, centre de Mortensen, Saïd croque sa reprise du pied gauche



73

Carte jaune pour Josue Ndenge Kongolo





73

Carte jaune pour Dennis Ayensa





73

Dennis Ayensa

Timothée NKada





73







71

Ayensa s'écroule dans le rectangle après un duel avec Kongolo, l'arbitre Laforge ne bronche pas



66

Le Standard se montre dangereux mais manque de précision dans le dernier geste



63

Marco Ilaimaharitra

Teddy Teuma





63

Marlon Fossey

Tobias Mohr





62

Festival d'Abid, qui croise trop sa frappe et manque le cadre



60

Enroulée de Saïd, au-dessus



60

Belle occasion pour Genk, mais El Ouahdi envoie au-dessus



58

Centre vicieux d'Ito au premier poteau, Epolo est attentif



55

Contre de Genk après un temps fort du Standard, mais la défense s'interpose avec un Saïd qui avait sprinté vers sa défense pour venir l'aider



54

Le Standard appuie et force un nouveau corner, via Abid



53

Bonne sortie du Standard, mais le centre d'Abid ne trouve personne



50

Frappe de Said sur Brughmans, le Standard sort davantage



49

Karamoko !

Corner repris par Karamoko, Brughmans réalise la parade



48

Bonne combinaison entre Ayensa et Saïd, dont la frappe est déviée. Corner !



46

Ibrahima Sory Bangoura

Nikolas Sattlberger





46

C'est reparti !



45+20

C'est la pause à Sclessin, 0-0



45+3

Et la belle occasion encore pour Genk, avec Ito qui trouve le petit filet



45+3

Bon ballon vers Mirisola, contré par Fossey



45+2

El Ouahdi stoppe Saïd, et est averti



45+2

Carte jaune pour Zakaria El Ouahdi





45

Il y aura 6 minutes de temps additionnel.



42

Bandage sur la tête réalisé à même la pelouse pour Hautekiet, qui s'est relevé



40

Ilaimaharitra s'est relevé mais Hautekiet reste au sol et est soigné



39

Téléscopage entre Ilaimaharitra et Hautekiet, qui restent au sol



36

Le poteau de Yokohama !

Tout juste monté au jeu, le Japonais trouve le poteau, puis le ballon rebondit sur Ito qui est surpris et ne peut viser le cadre. Quelle occasion pour Genk !



34

Noah Adedeji-Sternberg

Ayumu Yokoyama





32

Adedeji s'allonge et demande les soigneurs, cela ne sent pas très bon pour le jeune ailier



31

Genk a réalisé un bien meilleur deuxième quart d'heure et multiplie désormais les ballons devant le rectangle du Standard, mais ils sont pour le moment tous dégagés ou contrés par la défense liégeoise



24

Bates sauve le 0-1 !

Très joli mouvement de Genk, Fossey et Hautekiet sont battus sur la droite par Kayembe. Le Congolais change le jeu vers Mirisola, qui se met sur son pied gauche et frappe. Le ballon semblait prendre la direction du but, Epolo était battu, mais Bates est passé par là pour écarter



23

Cette fois Ilaimaharitra qui vient couvrir une perte de balle de Lawrence, récupérée par Ito



22

Centre piégeux de Mirisola, capté par Epolo



22

Relance très dangereuse et manquée de Bates, Karamoko et Hautekiet ont bien couvert



20

Ecarté avec difficulté par la défense du Standard, qui profite d'une faute sur Ilaimaharitra pour souffler



19

Quelques meilleures minutes pour Genk, avec Adedeji trouvé à deux reprises. Le jeune ailier gagne un corner



18

Bon mouvement de Genk, Karamoko vient faire le ménage devant Bibout



17

Bonne remontée de balle d'Abid après une passe de Bates vers Saïd. Transversale du Verviétois, le centre de Fossey est capté par Brughmans, mais Sclessin applaudit



15

Première situation réellement intéressante pour Genk après une longue phase de possession, mais le tir est contré et le ballon rendu au Standard



13

Le pressing haut du Standard fonctionne pour empêcher la relance des centraux de Genk, qui ne trouvent pas les espaces. Les Rouches dominent ce premier quart d'heure et se sont créés quelques situations, mais Brughmans n'a pas encore été contraint à la parade



13







11

Combinaison rapide de Genk après une récupération, frappe de Bibout contrée par Karamoko. Dans l'autre sens, Abid contre, mais est stoppé par Smets



11







8

Ayensa force un corner pour le Standard, mais il ne donne rien



7

Première possession de posée de Genk, qui ne donne rien. Les Limbourgeois cherchent à attaquer la profondeur et à presser la défense centrale des Rouches, sans succès pour l'instant



5

Très bonne sortie de balle des Rouches avec Abid à la baguette. Le centre est dégagé et donne corner, Sclessin apprécie



4

Deux ou trois petites fautes commises par Genk, et Sclessin n'hésite pas à déjà gronder. Les Rouches bien en place dans ce début de partie





Guy Hellers donne le coup d’envoi de ce #STAGNK ! pic.twitter.com/mw1qRxYw4Y — Loic Woos (@LoicWoos2) May 16, 2026

2

Premier renvoi aux six mètres pour Epolo, qui joue court



1

Standard - KRC Genk: 0-0







C’est parti à Sclessin pour ce choc des Europe Play-Offs #STAGNK pic.twitter.com/cWEWk3IkfK — Loic Woos (@LoicWoos2) May 16, 2026

18:15







18:14

Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse de Sclessin !



17:23

Bonjour !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre capitale entre les deux premiers des Europe Play-Offs : le Standard et le Racing Genk

