LIVE : Pas encore de but à quinze minutes du terme

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Loïc Woos
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90
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Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
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88
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Junya Ito
Ken Nkuba
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88
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Frappe de Bibout, largement au-dessus
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85
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Frappe d'Ito, bien captée par Epolo, attentif
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82
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Contre du Standard, Teuma gagne un corner, Sclessin hausse le ton
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81
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Quelle parade d'Epolo !
Frappe contrée de Kayembe, et superbe parade d'Epolo !
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80
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Robin Mirisola
Jusef Erabi
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78
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Mouvement intéressant du Standard, centre de Mortensen, Saïd croque sa reprise du pied gauche
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73
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Carte jaune pour Josue Ndenge Kongolo
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73
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Carte jaune pour Dennis Ayensa
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73
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Dennis Ayensa
Timothée NKada
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73
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71
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Ayensa s'écroule dans le rectangle après un duel avec Kongolo, l'arbitre Laforge ne bronche pas
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66
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Le Standard se montre dangereux mais manque de précision dans le dernier geste
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63
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Marco Ilaimaharitra
Teddy Teuma
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63
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Marlon Fossey
Tobias Mohr
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62
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Festival d'Abid, qui croise trop sa frappe et manque le cadre
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60
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Enroulée de Saïd, au-dessus
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60
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Belle occasion pour Genk, mais El Ouahdi envoie au-dessus
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58
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Centre vicieux d'Ito au premier poteau, Epolo est attentif
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55
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Contre de Genk après un temps fort du Standard, mais la défense s'interpose avec un Saïd qui avait sprinté vers sa défense pour venir l'aider
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54
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Le Standard appuie et force un nouveau corner, via Abid
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53
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Bonne sortie du Standard, mais le centre d'Abid ne trouve personne
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50
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Frappe de Said sur Brughmans, le Standard sort davantage
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49
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Karamoko !
Corner repris par Karamoko, Brughmans réalise la parade
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48
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Bonne combinaison entre Ayensa et Saïd, dont la frappe est déviée. Corner !
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46
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Ibrahima Sory Bangoura
Nikolas Sattlberger
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46
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C'est reparti !
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45+20
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C'est la pause à Sclessin, 0-0
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+3
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Et la belle occasion encore pour Genk, avec Ito qui trouve le petit filet
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45+3
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Bon ballon vers Mirisola, contré par Fossey
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45+2
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El Ouahdi stoppe Saïd, et est averti
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45+2
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Carte jaune pour Zakaria El Ouahdi
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45
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Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
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42
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Bandage sur la tête réalisé à même la pelouse pour Hautekiet, qui s'est relevé
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40
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Ilaimaharitra s'est relevé mais Hautekiet reste au sol et est soigné
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39
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Téléscopage entre Ilaimaharitra et Hautekiet, qui restent au sol
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36
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Le poteau de Yokohama !
Tout juste monté au jeu, le Japonais trouve le poteau, puis le ballon rebondit sur Ito qui est surpris et ne peut viser le cadre. Quelle occasion pour Genk !
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34
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Noah Adedeji-Sternberg
Ayumu Yokoyama
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32
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Adedeji s'allonge et demande les soigneurs, cela ne sent pas très bon pour le jeune ailier
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31
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Genk a réalisé un bien meilleur deuxième quart d'heure et multiplie désormais les ballons devant le rectangle du Standard, mais ils sont pour le moment tous dégagés ou contrés par la défense liégeoise
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24
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Bates sauve le 0-1 !
Très joli mouvement de Genk, Fossey et Hautekiet sont battus sur la droite par Kayembe. Le Congolais change le jeu vers Mirisola, qui se met sur son pied gauche et frappe. Le ballon semblait prendre la direction du but, Epolo était battu, mais Bates est passé par là pour écarter
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23
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Cette fois Ilaimaharitra qui vient couvrir une perte de balle de Lawrence, récupérée par Ito
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22
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Centre piégeux de Mirisola, capté par Epolo
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22
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Relance très dangereuse et manquée de Bates, Karamoko et Hautekiet ont bien couvert
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20
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Ecarté avec difficulté par la défense du Standard, qui profite d'une faute sur Ilaimaharitra pour souffler
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19
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Quelques meilleures minutes pour Genk, avec Adedeji trouvé à deux reprises. Le jeune ailier gagne un corner
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18
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Bon mouvement de Genk, Karamoko vient faire le ménage devant Bibout
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17
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Bonne remontée de balle d'Abid après une passe de Bates vers Saïd. Transversale du Verviétois, le centre de Fossey est capté par Brughmans, mais Sclessin applaudit
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15
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Première situation réellement intéressante pour Genk après une longue phase de possession, mais le tir est contré et le ballon rendu au Standard
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13
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Le pressing haut du Standard fonctionne pour empêcher la relance des centraux de Genk, qui ne trouvent pas les espaces. Les Rouches dominent ce premier quart d'heure et se sont créés quelques situations, mais Brughmans n'a pas encore été contraint à la parade
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13
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11
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Combinaison rapide de Genk après une récupération, frappe de Bibout contrée par Karamoko. Dans l'autre sens, Abid contre, mais est stoppé par Smets
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11
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8
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Ayensa force un corner pour le Standard, mais il ne donne rien
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7
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Première possession de posée de Genk, qui ne donne rien. Les Limbourgeois cherchent à attaquer la profondeur et à presser la défense centrale des Rouches, sans succès pour l'instant
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5
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Très bonne sortie de balle des Rouches avec Abid à la baguette. Le centre est dégagé et donne corner, Sclessin apprécie
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4
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Deux ou trois petites fautes commises par Genk, et Sclessin n'hésite pas à déjà gronder. Les Rouches bien en place dans ce début de partie
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2
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Premier renvoi aux six mètres pour Epolo, qui joue court
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1
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Standard - KRC Genk: 0-0
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18:15
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18:14
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Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse de Sclessin !
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17:23
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Bonjour !
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre capitale entre les deux premiers des Europe Play-Offs : le Standard et le Racing Genk
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Standard:
Matthieu Epolo
- Ibe Hautekiet
- David Bates
- Henry Lawrence
- Marlon Fossey
- Ibrahim Karamoko
- Marco Ilaimaharitra
- Gustav Mortensen
- Adnane Abid
- Dennis Ayensa
- Rafiki Said
Banc:
Tobias Mohr
- Nayel Mehssatou
- Lucas Pirard
- Bernard Nguene
- Daan Dierckx
- Jordi Makiese
- Steeven Assengue
- Timothée NKada
- Teddy Teuma
KRC Genk:
Lucca Kiaba Brughmans
- Zakaria El Ouahdi
- Josue Ndenge Kongolo
- Matte Smets
- Joris Kayembe
- Junya Ito
- Ibrahima Sory Bangoura
- Bryan Heynen
- Noah Adedeji-Sternberg
- Robin Mirisola
- Aaron Bibout
Banc:
Mujaid Sadick Aliu
- Jarne Steuckers
- Yira Collins Sor
- Nikolas Sattlberger
- Tobias Lawal
- Ken Nkuba
- Ayumu Yokoyama
- Adrian Palacios
- August De Wannemacker
- Jusef Erabi